Гратиме вистави на вулиці. Харківський театр ляльок відреагував на заборону

Харківський ляльковий театр ім. В.Афанасьєва запросив глядачів подивитися вистави у внутрішньому дворі театру.

Харківський ляльковий театр ім. В.Афанасьєва відреагував на заборону масових заходів, що діють на Харківщині, та запросив глядачів на вистави на вулиці.

«Шановні глядачі! У зв’язку з розпорядженням ХОВА ми будемо грати вистави не на сцені, а на вулиці – у внутрішньому дворі театру! Зверніть увагу, що у репертуарі відбулися деякі зміни. Приходьте! Ми дуже на вас чекаємо!” – йдеться у зверненні.



Нагадаємо, рішення про заборону масових заходів ухвалили на засіданні Ради оборони Харківської області 28 березня. Як йдеться у документі, масові заходи заборонені “у приміщеннях театрів, концертних установ, філармоній, клубів, музеїв та бібліотек незалежно від форми власності, в умовах воєнного стану, та на відкритому просторі на території Харківської області з кількістю учасників та глядачів понад 50 осіб”. Як пізніше пояснили у ХОВА, до списку дозволених місць включили 16 об’єктів Харківщини, у Харкові їх лише три: метрополітен, ЄрмиловЦентр та мала зала ХНАТОБу.