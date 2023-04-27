Театри будуть закриті, поки до Харкова долітають ракети С-300 – Синєгубов

Заборона на проведення масових заходів у Харківській області, зокрема концертів та театральних вистав, триватиме доти, доки не зміниться на краще безпекова ситуація, заявив начальник ХОВА Олег Синєгубов, відповідаючи на запитання МГ “Об’єктив”.

Він зазначив, що рішення про заборону було ухвалено Радою оборони регіону, до якої входять усі силові структури, керівники органів місцевого самоврядування, профільні департаменти та військові.

“Основна теза щодо цього: якщо безпекова ситуація в тому чи іншому приміщенні не дозволяє проводити там певні заходи, ми маємо взяти на себе відповідальність і заборонити проведення там заходів, піклуючись перш за все про безпеку людей”, – сказав Синєгубов.

За його словами, убезпечити людей можливо у малій залі ХНАТОБу, на території паркінгів та у метрополітені.

“Далі про маніпуляції, які наразі ми чуємо, що якщо в театрі є якесь приміщення, сховище, або укриття, і вони декларують, що у випадку повітряної тривоги вони зупинять виставу і спустять туди людей. Летить ракета С-300 30-40 секунд. Запропонуйте їм 200-1500 людей спустити за менш ніж хвилину до укриття. Ось і все. Якби ми керувалися такою тезою, то ми б сказали, що дозволяємо відкриватися школам та дитячим садочкам. Наразі така в нас ситуація, географічне розташування і військова обстановка, що поки що до нас долітають ракети С-300. Коли ця ситуація зміниться, звичайно, будемо ухвалювати нові рішення”, – зазначив голова ХОВА.

Також Синєгубов додав, що рішення про заборону було ухвалено зокрема для того, щоб правоохоронні органи мали повноваження впливати на порушників.

Нагадаємо, рішення про заборону масових заходів ухвалили на засіданні Ради оборони Харківської області 28 березня. Як йдеться у документі, масові заходи заборонені “у приміщеннях театрів, концертних установ, філармоній, клубів, музеїв та бібліотек незалежно від форми власності, в умовах воєнного стану, та на відкритому просторі на території Харківської області з кількістю учасників та глядачів понад 50 осіб”. Як пізніше пояснили у ХОВА, до списку дозволених місць включили 16 об’єктів Харківщини, у Харкові їх лише три: метрополітен, ЄрмиловЦентр та мала зала ХНАТОБу.