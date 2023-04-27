Театры будут закрыты, пока до Харькова долетают ракеты С-300 — Синегубов

Запрет на проведение массовых мероприятий в Харьковской области, в частности концертов и театральных представлений, будет продолжаться до тех пор, пока не изменится к лучшему ситуация с безопасностью, заявил начальник ХОВА Олег Синегубов, отвечая на вопрос МГ «Объектив».

Он отметил, что решение о запрете было принято Советом обороны региона, в который входят все силовые структуры, руководители органов местного самоуправления, профильные департаменты и военные.

«Основной тезис относительно этого: если ситуация с безопасностью в том или ином помещении не позволяет проводить там определенные мероприятия, мы должны взять на себя ответственность и запретить проведение там мероприятий, заботясь прежде всего о безопасности людей», — сказал Синегубов.

По его словам, обезопасить людей возможно в малом зале ХНАТОБа, на территории паркингов и в метрополитене.

«Далее о манипуляциях, которые сейчас мы слышим, что если в театре есть какое-то помещение, убежище, или укрытие, и они декларируют, что в случае воздушной тревоги они остановят спектакль и спустят туда людей. Летит ракета С-300 30-40 секунд. Предложите им 200-1500 человек спустить за менее чем минуту до укрытия. Вот и все. Если бы мы руководствовались таким тезисом, то мы бы сказали, что разрешаем открываться школам и детским садам. Сейчас такая у нас ситуация, географическое положение и военная обстановка, что пока до нас долетают ракеты С-300. Когда эта ситуация изменится, конечно, будем принимать новые решения», — отметил председатель ХОВА.

Также Синегубов добавил, что решение о запрете было принято в том числе для того, чтобы у правоохранительных органов были полномочия влиять на нарушителей.

Напомним, решение о запрете массовых мероприятий приняли на заседании Совета обороны Харьковской области 28 марта. Как говорится в документе, массовые мероприятия запрещены «в помещениях театров, концертных учреждений, филармоний, клубов, музеев и библиотек независимо от формы собственности, в условиях военного положения, и на открытом пространстве на территории Харьковской области с количеством участников и зрителей более 50 человек». Как позже объяснили в ХОВА, в список разрешенных мест включили 16 объектов Харьковщины, в Харькове их всего три: метрополитен, ЕрмиловЦентр и малый зал ХНАТОБа.