Метро, «ЕрмиловЦентр», ХНАТОБ: где можно проводить массовые мероприятия — ХОВА

В Харьковской областной военной администрации прокомментировали запрет на массовые мероприятия. В ХОВА утвердили список мест, где рекомендуют проводить такие мероприятия.

16 объектов Харьковщины попали в этот список. В частности, в Харькове туда вошли всего три места – метрополитен, «ЕрмиловЦентр» и малый зал ХНАТОБа. Такое решение было принято во время заседания совета обороны Харьковской области 28 марта.

«Были определены специально отведенные места для проведения массовых мероприятий по безопасности наших граждан. Ведь, к сожалению, во всей Харьковской области большая угроза ракетных обстрелов. Если проводятся определенные представления, концерты или выставки, люди должны быть спокойны за свою безопасность. Поэтому заведения могут обустраивать собственные подвалы по определенным государственным строительным нормам», – рассказала заместитель глава ХОВА Вита Ковальская.

Кроме определенного списка, мероприятия можно проводить в местах, соответствующих требованиям государственных строительных норм. В частности, внешние ограждающие конструкции должны выдерживать нагрузку от взрыва и взрывной волны согласно одному из четырех классов защитных сооружений.

В ХОВА подчеркнули, что также на территории Харьковщины запрещено проводить массовые мероприятия на открытом пространстве с количеством участников и зрителей более 50 человек. Однако это не касается проведения погребальных ритуалов и мероприятий, связанных с чествованием погибших в борьбе за независимость Украины.