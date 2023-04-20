«Парализуется культурная жизнь»: на Харьковщине запретили массовые мероприятия
На заседании Совета обороны Харьковской области 28 марта приняли решение о запрете массовых мероприятий на территории региона.
Документ с указанной информацией, подписанный директором департамента культуры и туризма ХОВА Эдуардом Павленко, опубликовал один из координаторов харьковского Евромайдана, активист Владимир Чистилин.
Как говорится в документе, массовые мероприятия запрещены «в помещениях театров, концертных учреждений, филармоний, клубов, музеев и библиотек независимо от формы собственности, в условиях военного положения, и на открытом пространстве на территории Харьковской области с количеством участников и зрителей более 50 человек».
Документ: Владимир Чистилин
В то же время, не запрещаются массовые мероприятия в ЕрмиловЦентре, малом зале ХНАТОБа, а также в метро, рассказал Чистилин МГ «Объектив» со ссылкой на информацию директора департамента культуры и туризма ХОВА Эдуарда Павленко.
«Таким образом полностью парализуется культурная жизнь Харькова. Все снова переходит в онлайн. Есть ли для этого основания? Зачем это сделано? Какие последствия будет иметь?» — задается вопросами активист.
В пресс-службе ХОВА пообещали предоставить комментарий департамента культуры и туризма завтра, 21 апреля.
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Напомним, 19 апреля дирекция художественного музея в Харькове сообщила, что выставка работ Виктора Ковтуна «Там, где мы есть», которую открыли ранее, закрыта по требованию властей — ради безопасности.
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- • Дата публикации материала: 20 апреля 2023 в 20:32;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На заседании Совета обороны Харьковской области 28 марта приняли решение о запрете массовых мероприятий на территории региона.".