«Парализуется культурная жизнь»: на Харьковщине запретили массовые мероприятия

На заседании Совета обороны Харьковской области 28 марта приняли решение о запрете массовых мероприятий на территории региона.

Документ с указанной информацией, подписанный директором департамента культуры и туризма ХОВА Эдуардом Павленко, опубликовал один из координаторов харьковского Евромайдана, активист Владимир Чистилин.

Как говорится в документе, массовые мероприятия запрещены «в помещениях театров, концертных учреждений, филармоний, клубов, музеев и библиотек независимо от формы собственности, в условиях военного положения, и на открытом пространстве на территории Харьковской области с количеством участников и зрителей более 50 человек».



Документ: Владимир Чистилин

В то же время, не запрещаются массовые мероприятия в ЕрмиловЦентре, малом зале ХНАТОБа, а также в метро, рассказал Чистилин МГ «Объектив» со ссылкой на информацию директора департамента культуры и туризма ХОВА Эдуарда Павленко.

«Таким образом полностью парализуется культурная жизнь Харькова. Все снова переходит в онлайн. Есть ли для этого основания? Зачем это сделано? Какие последствия будет иметь?» — задается вопросами активист.

В пресс-службе ХОВА пообещали предоставить комментарий департамента культуры и туризма завтра, 21 апреля.

Напомним, 19 апреля дирекция художественного музея в Харькове сообщила, что выставка работ Виктора Ковтуна «Там, где мы есть», которую открыли ранее, закрыта по требованию властей — ради безопасности.