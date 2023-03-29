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Нужно восстанавливать культурную жизнь Харькова, — министр Ткаченко (фото)

Культура 23:00   29.03.2023
Елена Нагорная
Нужно восстанавливать культурную жизнь Харькова, — министр Ткаченко (фото)

Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко 29 марта посетил несколько культурных учреждений в Харькове, и, в частности, те, которые были повреждены в результате агрессии РФ.

Об этом Ткаченко сообщил на своей Facebook-странице.

«Харьковская область одна из крупнейших по количеству учреждений культуры и уровню культурной жизни, одновременно — одна из наиболее пострадавших в этой сфере. Харьковские учреждения культуры, многие из которых были повреждены из-за российских обстрелов, стойко пережили зиму», — написал министр.

Также он рассказал, что посетил театр оперы и балета имени Лысенко, академию дизайна и искусств, научную библиотеку имени Короленко и областную филармонию.

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«Здания нуждаются в ремонте, а коллективы — в безопасных помещениях для выступлений и приглашения посетителей. Над этим сейчас и будем работать. Нужно восстанавливать культурную жизнь города, куда возвращается все больше жителей, конечно, с соблюдением всех мер безопасности. Об этом и говорили с руководителями учреждений и руководством города и ОВА. Рад, что нашли варианты возобновлять выступления коллективов харьковских заведений», — отметил Ткаченко.

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В Харьковской филармонии министр поздравил с Днем театра деятелей искусств.


Фото: Александр Ткаченко

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Культура, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 29 марта 2023 в 23:00;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко 29 марта посетил несколько культурных учреждений в Харькове, и, в частности, те, которые были повреждены в результате агрессии РФ.".