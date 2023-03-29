Треба відновлювати культурне життя Харкова, – міністр Ткаченко (фото)
Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко 29 березня відвідав кілька культурних установ у Харкові, і, зокрема, ті, що були пошкоджені внаслідок агресії РФ.
Про це Ткаченко повідомив на своїй Facebook-сторінці.
“Харківська область одна з найбільших за кількістю закладів культури та рівнем культурного життя, водночас – одна з найбільш постраждалих у цій сфері. Харківські заклади культури, багато з яких були пошкоджені через російські обстріли, стійко пережили зиму”, – написав міністр.
Також він розповів, що відвідав театр опери та балету імені Лисенка, академію дизайну та мистецтв, наукову бібліотеку імені Короленка та обласну філармонію.
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“Будівлі потребують ремонту, а колективи – безпечних приміщень для виступів та запрошення відвідувачів. Над цим наразі та будемо працювати. Треба відновлювати культурне життя міста, куди повертається все більше мешканців, звичайно, з дотриманням всіх заходів безпеки. Про це і говорили з керівниками закладів та керівництвом міста та ОВА. Радий, що знайшли варіанти поновлювати виступи колективів харківських закладів”, – зазначив Ткаченко.
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У Харківській філармонії міністр привітав із Днем театру митців.
Фото: Олександр Ткаченко
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Березня 2023 в 23:00;
Кореспондент Елена Нагорная у цій статті розкриває тему новин про те, що "Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко 29 березня відвідав кілька культурних установ у Харкові, і, зокрема, ті, що були пошкоджені внаслідок агресії РФ.".