Live
  • Середа 29.03.2023
    • Харків
  •   +3°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.61
    • 🟢

Треба відновлювати культурне життя Харкова, – міністр Ткаченко (фото)

Культура 23:00   29.03.2023
Елена Нагорная
Треба відновлювати культурне життя Харкова, – міністр Ткаченко (фото)

Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко 29 березня відвідав кілька культурних установ у Харкові, і, зокрема, ті, що були пошкоджені внаслідок агресії РФ.

Про це Ткаченко повідомив на своїй Facebook-сторінці.

“Харківська область одна з найбільших за кількістю закладів культури та рівнем культурного життя, водночас – одна з найбільш постраждалих у цій сфері. Харківські заклади культури, багато з яких були пошкоджені через російські обстріли, стійко пережили зиму”, – написав міністр.

Також він розповів, що відвідав театр опери та балету імені Лисенка, академію дизайну та мистецтв, наукову бібліотеку імені Короленка та обласну філармонію.

Читайте також: Росіяни пошкодили чи зруйнували понад 30 пам’яток культури на Харківщині

“Будівлі потребують ремонту, а колективи – безпечних приміщень для виступів та запрошення відвідувачів. Над цим наразі та будемо працювати. Треба відновлювати культурне життя міста, куди повертається все більше мешканців, звичайно, з дотриманням всіх заходів безпеки. Про це і говорили з керівниками закладів та керівництвом міста та ОВА. Радий, що знайшли варіанти поновлювати виступи колективів харківських закладів”, – зазначив Ткаченко.

Читайте також: Харківська філармонія відкривається і запрошує на квітневі концерти. Афіша

У Харківській філармонії міністр привітав із Днем театру митців.


Фото: Олександр Ткаченко

Автор: Елена Нагорная

Новини за темою:

22:37
Пів міста на Харківщині в четвер на п’ять годин залишиться без світла
22:20
Для порятунку бійців на фронті: у Харкові терміново потрібна донорська кров
21:50
Харківська філармонія відкривається і запрошує на квітневі концерти. Афіша
20:29
В Укренерго назвали причину збою в електромережі на Харківщині
19:53
Смертельно небезпечно: у мерії Харкова розповіли, на які кладовища “прилітало”

  • Категорії: Культура, Харків; Теги: , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Треба відновлювати культурне життя Харкова, – міністр Ткаченко (фото)»; з категорії Культура на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 29 Березня 2023 в 23:00;

    • Кореспондент Елена Нагорная у цій статті розкриває тему новин про те, що "Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко 29 березня відвідав кілька культурних установ у Харкові, і, зокрема, ті, що були пошкоджені внаслідок агресії РФ.".