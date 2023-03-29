Росіяни пошкодили або зруйнували понад 30 культурних пам’яток на Харківщині

Загалом в Харківській області налічується 9,5 тисяч об’єктів культурної спадщини, з них 36 зруйновано або пошкоджено через обстріли РФ.

Про це під час брифінгу розповіла заступниця голови Харківської обласної військової адміністрації Віта Ковальська.

«У нас в області нараховується майже дві тисячі будинків культури. Після ворожих атак зруйновано 172 будинки культури», – додала Ковальська.