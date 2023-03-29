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Росіяни пошкодили або зруйнували понад 30 культурних пам’яток на Харківщині

Репортаж 17:20   29.03.2023
Вікторія Яковенко
Павло Велицький
Росіяни пошкодили або зруйнували понад 30 культурних пам’яток на Харківщині Фото: ХОВА

Загалом в Харківській області налічується 9,5 тисяч об’єктів культурної спадщини, з них 36 зруйновано або пошкоджено через обстріли РФ.

Про це під час брифінгу розповіла заступниця голови Харківської обласної військової адміністрації Віта Ковальська.

«У нас в області нараховується майже дві тисячі будинків культури. Після ворожих атак зруйновано 172 будинки культури», – додала Ковальська.

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Автор: Вікторія Яковенко, Павло Велицький

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  • Категорії: Репортаж, Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 29 Березня 2023 в 17:20;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко, Павло Велицький у цій статті розкриває тему новин про те, що "Загалом в Харківській області налічується 9,5 тисяч об’єктів культурної спадщини, з них 36 зруйновано або пошкоджено через обстріли РФ.".