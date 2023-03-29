Росіяни пошкодили або зруйнували понад 30 культурних пам’яток на Харківщині
Фото: ХОВА
Загалом в Харківській області налічується 9,5 тисяч об’єктів культурної спадщини, з них 36 зруйновано або пошкоджено через обстріли РФ.
Про це під час брифінгу розповіла заступниця голови Харківської обласної військової адміністрації Віта Ковальська.
«У нас в області нараховується майже дві тисячі будинків культури. Після ворожих атак зруйновано 172 будинки культури», – додала Ковальська.
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Ви читали новину: «Росіяни пошкодили або зруйнували понад 30 культурних пам’яток на Харківщині»; з категорії Репортаж на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Березня 2023 в 17:20;
Кореспондент Вікторія Яковенко, Павло Велицький у цій статті розкриває тему новин про те, що "Загалом в Харківській області налічується 9,5 тисяч об’єктів культурної спадщини, з них 36 зруйновано або пошкоджено через обстріли РФ.".