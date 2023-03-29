Россияне повредили или разрушили более 30 памяток культуры на Харьковщине
Фото: ХОВА
Всего в Харьковской области насчитывается 9,5 тысячи объектов культурного наследия, из них 36 разрушены или повреждены из-за обстрелов РФ.
Об этом на брифинге рассказала заместитель главы Харьковской областной военной администрации Вита Ковальская.
«У нас в области насчитывается около двух тысяч домов культуры. После вражеских атак разрушены 172 дома культуры», — добавила Ковальская.
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- • Дата публикации материала: 29 марта 2023 в 17:20;
Корреспондент Виктория Яковенко, Павел Велицкий в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Всего в Харьковской области насчитывается 9,5 тысячи объектов культурного наследия, из них 36 разрушены или повреждены из-за обстрелов РФ.".