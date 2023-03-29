Россияне повредили или разрушили более 30 памяток культуры на Харьковщине

Всего в Харьковской области насчитывается 9,5 тысячи объектов культурного наследия, из них 36 разрушены или повреждены из-за обстрелов РФ.

Об этом на брифинге рассказала заместитель главы Харьковской областной военной администрации Вита Ковальская.

«У нас в области насчитывается около двух тысяч домов культуры. После вражеских атак разрушены 172 дома культуры», — добавила Ковальская.