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Россияне повредили или разрушили более 30 памяток культуры на Харьковщине

Общество 17:20   29.03.2023
Виктория Яковенко
Павел Велицкий
Россияне повредили или разрушили более 30 памяток культуры на Харьковщине Фото: ХОВА

Всего в Харьковской области насчитывается 9,5 тысячи объектов культурного наследия, из них 36 разрушены или повреждены из-за обстрелов РФ.

Об этом на брифинге рассказала заместитель главы Харьковской областной военной администрации Вита Ковальская.

«У нас в области насчитывается около двух тысяч домов культуры. После вражеских атак разрушены 172 дома культуры», — добавила Ковальская.

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Автор: Виктория Яковенко, Павел Велицкий

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  • Категории: Общество, Репортаж, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • Корреспондент Виктория Яковенко, Павел Велицкий в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Всего в Харьковской области насчитывается 9,5 тысячи объектов культурного наследия, из них 36 разрушены или повреждены из-за обстрелов РФ.".