На Харьковщине пострадали 300 памятников культуры: это больше всего в Украине
В Украине в результате российской агрессии повреждены или разрушены 1080 памятников культурного наследия. Из них национального значения – 121, местного – 879, только что обнаруженных – 80.
Об этом сообщили в Министерстве культуры и информационной политики Украины.
В целом памятники культурного наследия повреждены или разрушены в 18 областях. Больше всего в Харьковской области — 302 объекта, в Херсонской области — 150, в Донецкой области — 125, в Одесской области — 116, в Черниговской — 70, в Киевской области — 69, в Запорожской — 46, Николаевской — 45, Днепропетровской — 39, на Львовщине – 36, на Луганщине – 30, в Сумской области – 26, Хмельницкой – 10, Полтавской – 6, Винницкой и Житомирской – по 4, в Кировоградской и Черкасской – по одному.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: Культуры, области, памятник, пострадали, рф, Украина, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 7 июня 2024 в 13:56;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Украине в результате российской агрессии повреждены или разрушены 1080 памятников культурного наследия. Из них национального значения – 121, местного – 879, только что обнаруженных – 80.".