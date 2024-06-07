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На Харківщині постраждали 300 пам’яток культури: це найбільше в Україні

Суспільство 13:56   07.06.2024
Вікторія Яковенко
На Харківщині постраждали 300 пам’яток культури: це найбільше в Україні

В Україні внаслідок російської агресії пошкоджені або зруйновані 1080 пам’яток культурної спадщини. З них національного значення – 121, місцевого – 879, щойно виявлених – 80.

Про це повідомили в Міністерстві культури та інформаційної політики України.

Загалом пам’ятки культурної спадщини пошкоджені або зруйновані у 18 областях. Найбільше на Харківщині – 302 об’єкти, на Херсонщині – 150, в Донецькій області – 125, в Одеській області – 116, на Чернігівщині – 70, в Київській області – 69, в Запорізькій – 46, Миколаївській – 45, Дніпропетровській – 39, на Львівщині – 36, на Луганщині – 30, в Сумській області – 26, Хмельницькій – 10, Полтавській – 6, Вінницькій та Житомирській  – по 4, На Кіровоградщині та Черкащині – по одному.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 7 Червня 2024 в 13:56;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "В Україні внаслідок російської агресії пошкоджені або зруйновані 1080 пам’яток культурної спадщини. З них національного значення – 121, місцевого – 879, щойно виявлених – 80.".