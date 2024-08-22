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26 тыс. гражданских объектов уничтожены на Харьковщине с начала года — ХОВА

Общество 11:39   22.08.2024
Виктория Яковенко
26 тыс. гражданских объектов уничтожены на Харьковщине с начала года — ХОВА скриншот

Глава ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона рассказал о подготовке Харьковской области к зиме и началу учебного года.

По словам Синегубова, главная задача в регионе — восстановление энергетики.

«Мы идем по плану, все решения, которые должно было принять правительство, в том числе по выделению средств на подготовку к отопительному сезону уже сделаны. Поэтому наша задача – реализация проектов, параллельно внедряем систему децентрализации – это когенерационные установки и газотрубные установки», — отметил Синегубов.

По его данным, с начала года разрушены или повреждены в Харьковской области более 26 тысяч объектов гражданской инфраструктуры, в том числе, и жилищного фонда.

«Мы концентрируем внимание на критической инфраструктуре потому, что на все остальное нужны колоссальные средства», — сказал глава ХОВА.

Также он рассказал о подготовке к учебному году в регионе. В частности, о создании в области подземных школ.

«У нас уже реализуется около 7 проектов по области, еще направлены средства на 14 объектов, и в планах у нас около 40. Мы не говорим, что это будет сделано до 1 сентября. Это будет планово, постепенно вводиться в течение этого года и в следующем», — отметил Синегубов.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 22 августа 2024 в 11:39;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Глава ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона рассказал о подготовке Харьковской области к зиме и началу учебного года.".