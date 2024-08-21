2700 раз Харьковщина была под обстрелами за полгода: погибли 15 детей – ХОВА

Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил печальную статистику об обстрелах Харьковщины за полгода.

«За полгода Харьковщина более 2700 раз была под обстрелами из разного вида вооружения. 950 КАБов, более 340 ракет россияне применили против гражданской инфраструктуры и безоружных людей, унеся жизни 293 человек, из них 15 детей», — отметил Синегубов во время Конгресса местных и региональных властей при президенте Украины.

Он также рассказал, что сейчас одна из главных задач в регионе – подготовка к началу отопительного сезона. Ремонтные работы ведутся по определенным графикам.

«Еще одна важная задача — подготовка к учебному году. Работаем над запуском офлайн обучения в Красноградском и Лозовском районах области. Планируем, что около 10 тысяч детей из этих двух районов в этом году вернутся в школы», — добавил глава ХОВА.