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2700 раз Харьковщина была под обстрелами за полгода: погибли 15 детей – ХОВА

Общество 10:36   21.08.2024
Виктория Яковенко
2700 раз Харьковщина была под обстрелами за полгода: погибли 15 детей – ХОВА Фото: Олег Синегубов

Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил печальную статистику об обстрелах Харьковщины за полгода.

«За полгода Харьковщина более 2700 раз была под обстрелами из разного вида вооружения. 950 КАБов, более 340 ракет россияне применили против гражданской инфраструктуры и безоружных людей, унеся жизни 293 человек, из них 15 детей», — отметил Синегубов во время Конгресса местных и региональных властей при президенте Украины.

Он также рассказал, что сейчас одна из главных задач в регионе – подготовка к началу отопительного сезона. Ремонтные работы ведутся по определенным графикам.

«Еще одна важная задача — подготовка к учебному году. Работаем над запуском офлайн обучения в Красноградском и Лозовском районах области. Планируем, что около 10 тысяч детей из этих двух районов в этом году вернутся в школы», — добавил глава ХОВА.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 21 августа 2024 в 10:36;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил печальную статистику об обстрелах Харьковщины за полгода.".