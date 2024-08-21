2700 раз Харьковщина была под обстрелами за полгода: погибли 15 детей – ХОВА
Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил печальную статистику об обстрелах Харьковщины за полгода.
«За полгода Харьковщина более 2700 раз была под обстрелами из разного вида вооружения. 950 КАБов, более 340 ракет россияне применили против гражданской инфраструктуры и безоружных людей, унеся жизни 293 человек, из них 15 детей», — отметил Синегубов во время Конгресса местных и региональных властей при президенте Украины.
Он также рассказал, что сейчас одна из главных задач в регионе – подготовка к началу отопительного сезона. Ремонтные работы ведутся по определенным графикам.
«Еще одна важная задача — подготовка к учебному году. Работаем над запуском офлайн обучения в Красноградском и Лозовском районах области. Планируем, что около 10 тысяч детей из этих двух районов в этом году вернутся в школы», — добавил глава ХОВА.
Читайте также: Последствия будут достаточно тяжелыми – Синегубов об отмене «дистанционки»
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: діти, дети, КАБ, обстрелы, обучение, ракети, синегубов, харьковщина, хова;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «2700 раз Харьковщина была под обстрелами за полгода: погибли 15 детей – ХОВА»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 21 августа 2024 в 10:36;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил печальную статистику об обстрелах Харьковщины за полгода.".