2700 разів Харківщина була під обстрілами за пів року: загинули 15 дітей – ОВА
Голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив сумну статистику щодо обстрілів Харківщини за пів року.
«За пів року Харківщина понад 2700 разів була під обстрілами з різного виду озброєння. 950 КАБів, понад 340 ракет росіяни застосували проти цивільної інфраструктури та беззбройних людей, забравши життя 293 осіб, з них 15 дітей», – зазначив Синєгубов під час Конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України.
Він також розповів, що наразі одне із головних завдань в регіоні — підготовка до початку опалювального сезону. Ремонтні роботи ведуться згідно з визначеними графіками.
«Ще одне важливо завдання — підготовка до навчального року. Працюємо над запуском офлайн навчання у Красноградському та Лозівському районах області. Плануємо, що близько 10 тисяч дітей з цих двох районів цьогоріч повернуться до шкіл», – додав голова ХОВА.
Читайте також: Наслідки будуть досить важкими – Синєгубов про скасування «дистанційки»
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: діти, КАБ, обстріли, обучение, ракети, сінєгубов, харківщина, хова;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «2700 разів Харківщина була під обстрілами за пів року: загинули 15 дітей – ОВА»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 21 Серпня 2024 в 10:36;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив сумну статистику щодо обстрілів Харківщини за пів року.".