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2700 разів Харківщина була під обстрілами за пів року: загинули 15 дітей – ОВА

Суспільство 10:36   21.08.2024
Вікторія Яковенко
2700 разів Харківщина була під обстрілами за пів року: загинули 15 дітей – ОВА Фото: Олег Синєгубов

Голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив сумну статистику щодо обстрілів Харківщини за пів року.

«За пів року Харківщина понад 2700 разів була під обстрілами з різного виду озброєння. 950 КАБів, понад 340 ракет росіяни застосували проти цивільної інфраструктури та беззбройних людей, забравши життя 293 осіб, з них 15 дітей», – зазначив Синєгубов під час Конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України.

Він також розповів, що наразі одне із головних завдань в регіоні — підготовка до початку опалювального сезону. Ремонтні роботи ведуться згідно з визначеними графіками.

«Ще одне важливо завдання — підготовка до навчального року. Працюємо над запуском офлайн навчання у Красноградському та Лозівському районах області. Плануємо, що близько 10 тисяч дітей з цих двох районів цьогоріч повернуться до шкіл», – додав голова ХОВА.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 21 Серпня 2024 в 10:36;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив сумну статистику щодо обстрілів Харківщини за пів року.".