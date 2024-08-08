Наслідки будуть досить важкими – Синєгубов про скасування «дистанційки»

Голова ХОВА Олег Синєгубов в етері нацмарафону повідомив, як Харківщина готується до нового навчального року.

«Ми маємо керуватися тією нормативною базою, яка наразі є. Наразі позиція Міносвіти, і уряду , і Офісу президента така, що навчання на прикордонних територіях має проводитись, а у нас область – прифронтова, у захисних спорудах. Тому, що близькість до держкордону, до лінії зіткнення досить незначна. А час «прильоту» ракети, КАБу теж незначний. Тому ми маємо зосередитись на тому, щоб розбудовувати максимально захисні споруди, де можуть навчатися діти онлайн. Всі інші мають навчатися дистанційно, або мають мати таку можливість навчатися у своїх закладах освіти – це і Куп’янськ, і Липцівський напрямок і північ нашої території. Діти мають можливість обирати або навчатися офлайн, якщо вони виїхали в іншу місцевість, або продовжувати дистанційно навчатися у своєму закладі. Якщо ми скасуємо дистанційне навчання наслідки будуть досить важкими, це сотні вчителів без навчального навантаження, без заробітної плати, навчальні заклади постануть перед фактом існування в принципі. Тому ми маємо нашу мережу освітню зберегти», – сказав Синєгубов.

Нагадаємо, днями відбулася пресконференція керівництва Харківської обласної організації профспілки працівників освіти та науки. На ній заступник голови організації Сергій Борисенко заявив, що введення в дію наказу №850 “призведе до звільнення понад 4 тисяч вчителів і до закриттів десятків шкіл по Харківській області”.