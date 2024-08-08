Последствия будут достаточно тяжелыми – Синегубов об отмене «дистанционки»

Глава ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона сообщил, как Харьковщина готовится к новому учебному году.

«Мы должны руководствоваться той нормативной базой, которая есть. Сейчас позиция Минобразования, и правительства, и Офиса президента такова, что обучение на приграничных территориях должно проводиться, а у нас область – прифронтовая, в защитных сооружениях. Потому что близость к госгранице, к линии столкновения довольно незначительна. А время «прилета» ракеты, КАБ тоже незначительное. Поэтому мы должны сосредоточиться на том, чтобы строить максимально защитные сооружения, где могут учиться дети онлайн. Все остальные должны учиться дистанционно или должны иметь такую ​​возможность — учиться в своих учебных заведениях — это и Купянск, и Липцевское направление и север нашей территории. Дети могут выбирать или учиться офлайн, если они уехали в другую местность, или продолжать дистанционно учиться в своем заведении. Если мы отменим дистанционное обучение последствия будут достаточно тяжелыми, это сотни учителей без учебной нагрузки, без заработной платы, учебные заведения предстанут перед фактом существования в принципе. Поэтому мы должны нашу образовательную сеть сохранить», — сказал Синегубов.

Напомним, на днях прошла пресс-конференция руководства Харьковской областной организации профсоюза работников образования и науки. На ней зампредседателя организации Сергей Борисенко заявил, что введение в действие приказа №850 «приведет к увольнению более 4 тысяч учителей и к закрытию десятков школ по Харьковской области».