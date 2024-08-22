Понад 26 тис. цивільних об’єктів знищені на Харківщині з початку року – ХОВА

Голова ХОВА Олег Синєгубов в етері нацмарафону розповів про підготовку Харківщини до зими та початку навчального року.

За словами Синєгубова, наразі головне завдання в регіоні – відновлення енергетики.

«Ми йдемо за планом, всі рішення, який мав прийняти уряд, в тому числі щодо виділення коштів на підготовку до опалювального сезону вже зроблені. Тому наше завдання – реалізація проєктів, паралельно впроваджуємо систему децентралізації – це когенераційні установки і газотурбінні установки», – зазначив Синєгубов.

За його даними, від початку року зруйновано або пошкоджено в Харківській області понад 26 тисяч об’єктів цивільної інфраструктури, в тому числі, і житлового фонду.

«Ми концентруємо увагу на критичній інфраструктурі, бо на все інше потрібні колосальні кошти», – сказав голова ХОВА.

Також він розповів про підготовку до навчального року в регіоні. Зокрема, про створення в області підземних шкіл.

«У нас вже реалізуються близько 7 проєктів по області, ще спрямовані кошти на 14 об’єктів, і в планах у нас близько 40. Ми не говоримо, що це буде зроблено до 1 вересня. Це буде планово, поступово вводитися впродовж цього року і наступного», – зазначив Синєгубов.