Шість разів окупанти атакували поблизу Вовчанська – Генштаб про втрати ворога
Фото: Генштаб ЗСУ
На Харківському напрямку наразі відбулося шість атак окупантів в районі Вовчанська. Дві – відбиті, боєзіткнення у чотирьох локаціях продовжуються. Ситуація контрольована, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 10:00.
Минулої доби на цьому напрямку загарбники втратили 129 осіб живої сили, 40 з них – безповоротно. Знищені три ББМ, вісім автомобілів та три одиниці спецтехніки. Пошкоджені, зокрема, один танк, три ББМ, три артилерійські системи та два автомобіля. Уражені 35 бліндажів ворога та знищений один склад з боєприпасами.
На Куп’янському напрямку триває атака українських позицій в районі Стельмахівки. Ситуація контрольована.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: атаки, вовчанськ, генштаб, ЗСУ, Купянское, направлення, уничтожены, харьковское;
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Червня 2024 в 10:41;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківському напрямку наразі відбулося шість атак окупантів в районі Вовчанська. Дві – відбиті, боєзіткнення у чотирьох локаціях продовжуються. Ситуація контрольована, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 10:00.".