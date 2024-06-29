Шість разів окупанти атакували поблизу Вовчанська – Генштаб про втрати ворога

На Харківському напрямку наразі відбулося шість атак окупантів в районі Вовчанська. Дві – відбиті, боєзіткнення у чотирьох локаціях продовжуються. Ситуація контрольована, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 10:00.

Минулої доби на цьому напрямку загарбники втратили 129 осіб живої сили, 40 з них – безповоротно. Знищені три ББМ, вісім автомобілів та три одиниці спецтехніки. Пошкоджені, зокрема, один танк, три ББМ, три артилерійські системи та два автомобіля. Уражені 35 бліндажів ворога та знищений один склад з боєприпасами.

На Куп’янському напрямку триває атака українських позицій в районі Стельмахівки. Ситуація контрольована.