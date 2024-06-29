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Шесть раз оккупанты атаковали вблизи Волчанска – Генштаб о потерях врага

Общество 10:41   29.06.2024
Виктория Яковенко
Шесть раз оккупанты атаковали вблизи Волчанска – Генштаб о потерях врага Фото: Генштаб ВСУ

На Харьковском направлении произошло шесть атак оккупантов в районе Волчанска. Две – отбиты, боестолкновения в четырех локациях продолжаются. Ситуация контролируемая, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 10:00.

За прошедшие сутки на этом направлении захватчики потеряли 129 человек живой силы, 40 из них – безвозвратно. Уничтожены три ББМ, восемь автомобилей и три единицы спецтехники. Повреждены, в частности, один танк, три ББМ, три артиллерийские системы и два автомобиля. Поражены 35 блиндажей врага и уничтожен один склад с боеприпасами.

На Купянском направлении идет атака украинских позиций в районе Стельмаховки. Ситуация контролируется.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 29 июня 2024 в 10:41;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковском направлении произошло шесть атак оккупантов в районе Волчанска. Две – отбиты, боестолкновения в четырех локациях продолжаются. Ситуация контролируемая, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 10:00.".