Шесть раз оккупанты атаковали вблизи Волчанска – Генштаб о потерях врага
Фото: Генштаб ВСУ
На Харьковском направлении произошло шесть атак оккупантов в районе Волчанска. Две – отбиты, боестолкновения в четырех локациях продолжаются. Ситуация контролируемая, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 10:00.
За прошедшие сутки на этом направлении захватчики потеряли 129 человек живой силы, 40 из них – безвозвратно. Уничтожены три ББМ, восемь автомобилей и три единицы спецтехники. Повреждены, в частности, один танк, три ББМ, три артиллерийские системы и два автомобиля. Поражены 35 блиндажей врага и уничтожен один склад с боеприпасами.
На Купянском направлении идет атака украинских позиций в районе Стельмаховки. Ситуация контролируется.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: атаки, волчанск, ВСУ, генштаб, Купянское, направление, уничтожены, харьковское;
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- • Дата публикации материала: 29 июня 2024 в 10:41;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковском направлении произошло шесть атак оккупантов в районе Волчанска. Две – отбиты, боестолкновения в четырех локациях продолжаются. Ситуация контролируемая, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 10:00.".