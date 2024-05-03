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Фотозона і вітряк: комунальник створює унікальні об’єкти на Салтівці (фото)

Суспільство 12:22   03.05.2024
Вікторія Яковенко
Фотозона і вітряк: комунальник створює унікальні об’єкти на Салтівці (фото) Фото: КП “Харківблагоустрій”

У дворах Салтівського району в Харкові з’явилися унікальні дерев’яні декоративні об’єкти, які створює робітник філії КП «Харківблагоустрій» Назар Остапець.

Зокрема, двори на вулицях Героїв Праці та Владислава Зубенка прикрашають стилізована фотозона з дерева, вітряк, криниця, місток та санчата, розповіли в КП.

Зараз майстер працює ще над одним проєктом. Це великі кораблі, що виконуватимуть роль пісочниці.

«Усі роботи Назар Вікторович створює без креслень. Розповідає, що столярні навички отримав під час домашніх побутових робіт. Навчався в процесі, на практиці. Зокрема, все починалось з поличок, стільців та столів», – додали на підприємстві.

Майстер планує ще створити дракар – дерев’яний корабель вікінгів.

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Фото: КП “Харківблагоустрій”

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 3 Травня 2024 в 12:22;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У дворах Салтівського району в Харкові з’явилися унікальні дерев’яні декоративні об’єкти, які створює робітник філії КП «Харківблагоустрій» Назар Остапець.".