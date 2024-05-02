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У дворах і біля будинків Харкова навесні оформили 1407 клумб і рокаріїв (фото)

Харків 10:38   02.05.2024
Оксана Горун
У дворах і біля будинків Харкова навесні оформили 1407 клумб і рокаріїв (фото) Фото: КП “Харківблагоустрій”

КП “Харківблагоустрій” підбило підсумки двох місяців робіт у рамках акції “Зелена весна”, що були проведені в районах Харкова.

За підрахунками підприємства, за два місяці робітники очистили 2515 га прибудинкових територій, обрізали понад 58 тисяч кущів, а також вирізали сухі гілки більш ніж на 6000 дерев.

Клумби у Харкові
Фото: КП “Харківблагоустрій”

“Також комунальники підготували та оформили 1407 наявних клумб та рокаріїв і 40 нових клумб, де розсадили понад 45 тис. багаторічних квітів. Окрім цього, було висаджено 484 дерев та 1874 кущів”, — навела статистику пресслужба КП “Харківблагоустрій”.

Клумби у Харкові 4
Фото: КП “Харківблагоустрій”

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Робочі підприємства продовжують прикрашати місто й у травні: висаджують кущі, однорічні квіти, скошують траву, фарбують елементи благоустрою тощо.

Клумби у Харкові 8
Фото: КП “Харківблагоустрій”
Клумби у Харкові 7
Фото: КП “Харківблагоустрій”
Клумби у Харкові 6
Фото: КП “Харківблагоустрій”
Клумби у Харкові 5
Фото: КП “Харківблагоустрій”
Клумби у Харкові 2
Фото: КП “Харківблагоустрій”
Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 2 Травня 2024 в 10:38;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "КП “Харківблагоустрій” підбило підсумки двох місяців робіт у рамках акції “Зелена весна”, що були проведені в районах Харкова".