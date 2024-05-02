У дворах і біля будинків Харкова навесні оформили 1407 клумб і рокаріїв (фото)

КП “Харківблагоустрій” підбило підсумки двох місяців робіт у рамках акції “Зелена весна”, що були проведені в районах Харкова.

За підрахунками підприємства, за два місяці робітники очистили 2515 га прибудинкових територій, обрізали понад 58 тисяч кущів, а також вирізали сухі гілки більш ніж на 6000 дерев.

“Також комунальники підготували та оформили 1407 наявних клумб та рокаріїв і 40 нових клумб, де розсадили понад 45 тис. багаторічних квітів. Окрім цього, було висаджено 484 дерев та 1874 кущів”, — навела статистику пресслужба КП “Харківблагоустрій”.

Робочі підприємства продовжують прикрашати місто й у травні: висаджують кущі, однорічні квіти, скошують траву, фарбують елементи благоустрою тощо.