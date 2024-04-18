Які клумби будуть у центрі Харкова: комунальники показали перші фото
Фото: Харківська міськрада
На клумбах уздовж проспекту Науки та біля пам’ятника козаку Харьку почали висаджувати перші квіти.
Такі роботи від сьогодні там проводять озеленювачі СКП “Харківзеленбуд”, передає пресслужба мерії.
Також комунальники продовжують формувати тематичні клумби у саду імені Т. Г. Шевченка та висаджувати квіти на Меморіалі Слави. Як повідомлялося, на Меморіалі їх буде близько 25 тисяч.
У місті висаджують петунію, чорнобривці, альтернантеру, цинерарію, герань та сальвію.
Фото: Харківська міськрада
Нагадаємо, раніше на сайті Харківської міськради опублікували петицію з пропозицією висаджувати у місті лише багаторічні квіти, рослини та чагарники.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: клумбы, Харків, Харьковзеленстрой, цветы;
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Квітня 2024 в 20:26;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "На клумбах уздовж проспекту Науки та біля пам’ятника козаку Харьку почали висаджувати перші квіти".