Какие клумбы будут в центре Харькова: коммунальщики показали первые фото
Фото: Харьковский горсовет
На клумбах вдоль проспекта Науки и возле памятника казаку Харьку начали высаживать первые цветы.
Такие работы с сегодняшнего дня там проводят озеленители СКП «Харьковзеленстрой», передает пресс-служба мэрии.
Также коммунальщики продолжают формировать тематические клумбы в саду имени Т. Г. Шевченко и высаживать цветы на Мемориале Славы. Как сообщалось, на Мемориале их будет около 25 тысяч.
В городе высаживают петунию, бархатцы, альтернантеру, цинерарию, герань и сальвию.
Фото: Харьковский горсовет
Напомним, ранее на сайте Харьковского горсовета опубликовали петицию с предложением высаживать в городе только многолетние цветы, растения и кустарники.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: клумбы, Харьков, Харьковзеленстрой, цветы;
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- • Дата публикации материала: 18 апреля 2024 в 20:26;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На клумбах вдоль проспекта Науки и возле памятника казаку Харьку начали высаживать первые цветы".