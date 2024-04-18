Какие клумбы будут в центре Харькова: коммунальщики показали первые фото

На клумбах вдоль проспекта Науки и возле памятника казаку Харьку начали высаживать первые цветы.

Такие работы с сегодняшнего дня там проводят озеленители СКП «Харьковзеленстрой», передает пресс-служба мэрии.

Также коммунальщики продолжают формировать тематические клумбы в саду имени Т. Г. Шевченко и высаживать цветы на Мемориале Славы. Как сообщалось, на Мемориале их будет около 25 тысяч.

В городе высаживают петунию, бархатцы, альтернантеру, цинерарию, герань и сальвию.



Фото: Харьковский горсовет

Напомним, ранее на сайте Харьковского горсовета опубликовали петицию с предложением высаживать в городе только многолетние цветы, растения и кустарники.