На Мемориале Славы в Харькове начали высаживать цветы: их будет 25 тыс. (фото)

В СКП «Харьковзеленстрой» сообщили, что начали высаживать цветы на клумбы на Мемориале Славы.

Традиционно в этой локации перед Днем памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне высаживают цветущие красным сальвии.

«Сегодня озеленители высадили 4,5 тыс. цветов сальвии на одной из клумб мемориального комплекса. На очереди – еще одна трапеция, ее также украсят сальвией. Затем озеленители дополнительно обсадят обе клумбы альтернантерой и цинерарией. В общей сложности там будет около 25 тыс. цветов», — проинформировала пресс-служба «Харьковзеленстроя».

Ранее зеленстроевцы информировали, что высадили клумбы возле памятника Тарасу Шевченко.