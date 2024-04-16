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На Мемориале Славы в Харькове начали высаживать цветы: их будет 25 тыс. (фото)

Общество 09:41   16.04.2024
Оксана Горун
На Мемориале Славы в Харькове начали высаживать цветы: их будет 25 тыс. (фото) Фото: СКП «Харьковзеленстрой»

В СКП «Харьковзеленстрой» сообщили, что начали высаживать цветы на клумбы на Мемориале Славы.

Традиционно в этой локации перед Днем памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне высаживают цветущие красным сальвии.

«Сегодня озеленители высадили 4,5 тыс. цветов сальвии на одной из клумб мемориального комплекса. На очереди – еще одна трапеция, ее также украсят сальвией. Затем озеленители дополнительно обсадят обе клумбы альтернантерой и цинерарией. В общей сложности там будет около 25 тыс. цветов», — проинформировала пресс-служба «Харьковзеленстроя».

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Фото: СКП «Харьковзеленстрой»
Цветы высаживают на мемориале
Фото: СКП «Харьковзеленстрой»

Ранее зеленстроевцы информировали, что высадили клумбы возле памятника Тарасу Шевченко.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 16 апреля 2024 в 09:41;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В СКП «Харьковзеленстрой» сообщили, что начали высаживать цветы на клумбы на Мемориале Славы".