На Меморіалі Слави в Харкові почали висаджувати квіти: їх буде 25 тис. (фото)
Фото: СКП “Харківзеленбуд”
У СКП “Харківзеленбуд” повідомили, що почали висаджувати квіти на клумби на Меморіалі Слави.
Традиційно в цій локації перед Днем пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні висаджують квітучі червоні сальвії.
“Сьогодні озеленювачі висадили 4,5 тис. квітів сальвії на одній з клумб меморіального комплексу. На черзі – ще одна трапеція, її також прикрасять сальвією. Потім озеленювачі додатково обсадять обидві клумби альтернантерою та цинерарією. Загалом там буде близько 25 тис. квітів”, – поінформувала пресслужба “Харківзеленбуду”.
Раніше зеленбудівці інформували, що висадили клумби біля пам’ятника Тарасу Шевченку.
Читайте також: Тисячу кущів троянд висадили в харківському екопарку (відео)
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: клумбы, мемориал, новини Харкова, СКП "Харьковзеленстрой", цветы;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «На Меморіалі Слави в Харкові почали висаджувати квіти: їх буде 25 тис. (фото)»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 16 Квітня 2024 в 09:41;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У СКП “Харківзеленбуд” повідомили, що почали висаджувати квіти на клумби на Меморіалі Слави".