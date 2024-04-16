На Меморіалі Слави в Харкові почали висаджувати квіти: їх буде 25 тис. (фото)

У СКП “Харківзеленбуд” повідомили, що почали висаджувати квіти на клумби на Меморіалі Слави.

Традиційно в цій локації перед Днем пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні висаджують квітучі червоні сальвії.

“Сьогодні озеленювачі висадили 4,5 тис. квітів сальвії на одній з клумб меморіального комплексу. На черзі – ще одна трапеція, її також прикрасять сальвією. Потім озеленювачі додатково обсадять обидві клумби альтернантерою та цинерарією. Загалом там буде близько 25 тис. квітів”, – поінформувала пресслужба “Харківзеленбуду”.

Раніше зеленбудівці інформували, що висадили клумби біля пам’ятника Тарасу Шевченку.