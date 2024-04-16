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На Меморіалі Слави в Харкові почали висаджувати квіти: їх буде 25 тис. (фото)

Суспільство 09:41   16.04.2024
Оксана Горун
На Меморіалі Слави в Харкові почали висаджувати квіти: їх буде 25 тис. (фото) Фото: СКП “Харківзеленбуд”

У СКП “Харківзеленбуд” повідомили, що почали висаджувати квіти на клумби на Меморіалі Слави.

Традиційно в цій локації перед Днем пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні висаджують квітучі червоні сальвії.

“Сьогодні озеленювачі висадили 4,5 тис. квітів сальвії на одній з клумб меморіального комплексу. На черзі – ще одна трапеція, її також прикрасять сальвією. Потім озеленювачі додатково обсадять обидві клумби альтернантерою та цинерарією. Загалом там буде близько 25 тис. квітів”, – поінформувала пресслужба “Харківзеленбуду”.

Квіти висаджують на меморіалі.
Фото: СКП “Харківзеленбуд”
Квіти висаджують на меморіалі
Фото: СКП “Харківзеленбуд”

Раніше зеленбудівці інформували, що висадили клумби біля пам’ятника Тарасу Шевченку.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 16 Квітня 2024 в 09:41;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У СКП “Харківзеленбуд” повідомили, що почали висаджувати квіти на клумби на Меморіалі Слави".