Live
  • Чт 02.05.2024
  • Харьков  +22°С
  • USD 39.64
  • EUR 42.3

Во дворах и у домов Харькова весной оформли 1407 клумб и рокариев (фото)

Харьков 10:38   02.05.2024
Оксана Горун
Во дворах и у домов Харькова весной оформли 1407 клумб и рокариев (фото) Фото: КП «Харьковблагоустройство»

КП «Харьковблагоустройство» подвело итоги двух месяцев работ в рамках акции «Зеленая весна», проведенных в районах Харькова.

По подсчетам предприятия, за два месяца рабочие очистили 2515 га придомовой территории, обрезали более 58 тысяч кустов, а также вырезали сухие ветки на более чем 6000 деревьев.

Клумбы в Харькове
Фото: КП «Харьковблагоустройство»

«Также коммунальщики подготовили и оформили 1407 имеющихся клумб и рокариев и 40 новых клумб, где рассадили более 45 тыс. многолетних цветов. Кроме этого, было высажено 484 дерева и 1874 кустов», — привела статистику пресс-служба КП «Харьковблагоустройство».

Клумбы в Харькове 4
Фото: КП «Харьковблагоустройство»

Читайте также: Какие клумбы будут в центре Харькова: коммунальщики показали первые фото

Рабочие предприятия продолжают украшать город и в мае: высаживают кусты, однолетние цветы, скашивают траву, окрашивают элементы благоустройства и так далее.

Клумбы в Харькове 8
Фото: КП «Харьковблагоустройство»
Клумбы в Харькове 7
Фото: КП «Харьковблагоустройство»
Клумбы в Харькове 6
Фото: КП «Харьковблагоустройство»
Клумбы в Харькове 5
Фото: КП «Харьковблагоустройство»
Клумбы в Харькове 2
Фото: КП «Харьковблагоустройство»
Автор: Оксана Горун
Популярно
Главные новости Харькова 2 мая: длительные отключения электричества, обстрелы
Главные новости Харькова 2 мая: длительные отключения электричества, обстрелы
02.05.2024, 11:23
Терехов прокомментировал «беспрецедентное решение» для бизнеса в Харькове
Терехов прокомментировал «беспрецедентное решение» для бизнеса в Харькове
30.04.2024, 12:20
Изменения в системе оповещения населения Харьковщины анонсировал Синегубов
Изменения в системе оповещения населения Харьковщины анонсировал Синегубов
01.05.2024, 21:54
В Харькове продлят отключения электричества: его не будет 5 часов — облэнерго
В Харькове продлят отключения электричества: его не будет 5 часов — облэнерго
02.05.2024, 09:03
На Харьковщине фиксируют российские ДРГ: НГУ о ситуации на границе и фронте
На Харьковщине фиксируют российские ДРГ: НГУ о ситуации на границе и фронте
02.05.2024, 09:32
Харьковчанка Садурская завоевала три золотых медали и установила два рекорда
Харьковчанка Садурская завоевала три золотых медали и установила два рекорда
02.05.2024, 11:17

Новости по теме:

20:26
Какие клумбы будут в центре Харькова: коммунальщики показали первые фото
09:41
На Мемориале Славы в Харькове начали высаживать цветы: их будет 25 тыс. (фото)
18:15
«Цветы – это психологическое состояние людей» — Терехов
12:22
Клумбы в Харькове: многолетники начали высаживать коммунальщики (фото)
14:05
1,7 млн цветов высадят в Харькове: в мэрии говорят, что в этом году экономят

Вы читали новость: «Во дворах и у домов Харькова весной оформли 1407 клумб и рокариев (фото)»; из категории Харьков на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 2 мая 2024 в 10:38;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "КП «Харьковблагоустройство» подвело итоги двух месяцев работ в рамках акции «Зеленая весна», проведенных в районах Харькова".