Во дворах и у домов Харькова весной оформли 1407 клумб и рокариев (фото)
Фото: КП «Харьковблагоустройство»
КП «Харьковблагоустройство» подвело итоги двух месяцев работ в рамках акции «Зеленая весна», проведенных в районах Харькова.
По подсчетам предприятия, за два месяца рабочие очистили 2515 га придомовой территории, обрезали более 58 тысяч кустов, а также вырезали сухие ветки на более чем 6000 деревьев.
«Также коммунальщики подготовили и оформили 1407 имеющихся клумб и рокариев и 40 новых клумб, где рассадили более 45 тыс. многолетних цветов. Кроме этого, было высажено 484 дерева и 1874 кустов», — привела статистику пресс-служба КП «Харьковблагоустройство».
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Рабочие предприятия продолжают украшать город и в мае: высаживают кусты, однолетние цветы, скашивают траву, окрашивают элементы благоустройства и так далее.
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- Категории: Харьков; Теги: клумбы, КП «Харьковблагоустройство», новости Харькова, цветы;
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- • Дата публикации материала: 2 мая 2024 в 10:38;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "КП «Харьковблагоустройство» подвело итоги двух месяцев работ в рамках акции «Зеленая весна», проведенных в районах Харькова".