Во дворах и у домов Харькова весной оформли 1407 клумб и рокариев (фото)

КП «Харьковблагоустройство» подвело итоги двух месяцев работ в рамках акции «Зеленая весна», проведенных в районах Харькова.

По подсчетам предприятия, за два месяца рабочие очистили 2515 га придомовой территории, обрезали более 58 тысяч кустов, а также вырезали сухие ветки на более чем 6000 деревьев.

«Также коммунальщики подготовили и оформили 1407 имеющихся клумб и рокариев и 40 новых клумб, где рассадили более 45 тыс. многолетних цветов. Кроме этого, было высажено 484 дерева и 1874 кустов», — привела статистику пресс-служба КП «Харьковблагоустройство».

Рабочие предприятия продолжают украшать город и в мае: высаживают кусты, однолетние цветы, скашивают траву, окрашивают элементы благоустройства и так далее.