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Фотозона и мельница: коммунальщик создал уникальные объекты на Салтовке (фото)

Общество 12:22   03.05.2024
Виктория Яковенко
Фотозона и мельница: коммунальщик создал уникальные объекты на Салтовке (фото) Фото: КП «Харьковблагоустройство»

Во дворах Салтовского района в Харькове появились уникальные деревянные декоративные объекты, которые создает работник филиала КП «Харьковблагоустройство» Назар Остапец.

В частности, дворы на улицах Героев Труда и Владислава Зубенко украшают стилизованная фотозона из дерева, ветряная мельница, колодец, мостик и санки, рассказали в КП.

Сейчас мастер работает еще над одним проектом. Это большие корабли, выполняющие роль песочницы.

«Все работы Назар Викторович создает без чертежей. Рассказывает, что столярные навыки получил во время домашних бытовых работ. Учился в процессе, на практике. В частности, все начиналось с полочек, стульев и столов», – добавили на предприятии.

Мастер планирует еще создать драккар – деревянный корабль викингов.

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Фото: КП «Харьковблагоустройство»

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 3 мая 2024 в 12:22;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Во дворах Салтовского района в Харькове появились уникальные деревянные декоративные объекты, которые создает работник филиала КП «Харьковблагоустройство» Назар Остапец.".