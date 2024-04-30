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В Харькове переименовали более 30 заведений культуры

Общество 15:07   30.04.2024
Виктория Яковенко
В Харькове переименовали более 30 заведений культуры Фото: Харьковский горсовет

Депутаты поддержали переименование 32 заведений культуры, которые находятся в коммунальной собственности Харьковской городской территориальной громады.

Соответствующее решение было принято сегодня, 30 апреля, на внеочередной сессии Харьковского горсовета.

«Это позволило привести названия заведений культуры в соответствие с нормами действующего законодательства. Среди них – библиотеки, музыкальные, хореографические и художественные школы», – отметили в мэрии.

С полным перечнем переименованных заведений можно ознакомиться по ссылке.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 30 апреля 2024 в 15:07;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Депутаты поддержали переименование 32 заведений культуры, которые находятся в коммунальной собственности Харьковской городской территориальной громады.".