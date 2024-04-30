В Харькове переименовали более 30 заведений культуры
Фото: Харьковский горсовет
Депутаты поддержали переименование 32 заведений культуры, которые находятся в коммунальной собственности Харьковской городской территориальной громады.
Соответствующее решение было принято сегодня, 30 апреля, на внеочередной сессии Харьковского горсовета.
«Это позволило привести названия заведений культуры в соответствие с нормами действующего законодательства. Среди них – библиотеки, музыкальные, хореографические и художественные школы», – отметили в мэрии.
С полным перечнем переименованных заведений можно ознакомиться по ссылке.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: депутаты, заведения, Культуры, міськрада, переименование, сесія, сессия, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 30 апреля 2024 в 15:07;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Депутаты поддержали переименование 32 заведений культуры, которые находятся в коммунальной собственности Харьковской городской территориальной громады.".