В Харькове переименовали более 30 заведений культуры

Депутаты поддержали переименование 32 заведений культуры, которые находятся в коммунальной собственности Харьковской городской территориальной громады.

Соответствующее решение было принято сегодня, 30 апреля, на внеочередной сессии Харьковского горсовета.

«Это позволило привести названия заведений культуры в соответствие с нормами действующего законодательства. Среди них – библиотеки, музыкальные, хореографические и художественные школы», – отметили в мэрии.

С полным перечнем переименованных заведений можно ознакомиться по ссылке.