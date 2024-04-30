У Харкові перейменували понад 30 закладів культури
Фото: Харківська міськрада
Депутати підтримали перейменування 32 закладів культури, які перебувають у комунальній власності Харківської міської територіальної громади.
Відповідне рішення ухвалили сьогодні, 30 квітня, на позачерговій сесії Харківської міськради.
«Це дозволило привести назви закладів культури у відповідність до норм чинного законодавства. Серед них – бібліотеки, музичні, хореографічні та художні школи», – зазначили у мерії.
З повним переліком перейменованих закладів можна ознайомитися за посиланням.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: депутаты, заведения, Культуры, міськрада, переименование, сесія, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 30 Квітня 2024 в 15:07;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Депутати підтримали перейменування 32 закладів культури, які перебувають у комунальній власності Харківської міської територіальної громади.".