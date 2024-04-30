У Харкові перейменували понад 30 закладів культури

Депутати підтримали перейменування 32 закладів культури, які перебувають у комунальній власності Харківської міської територіальної громади.

Відповідне рішення ухвалили сьогодні, 30 квітня, на позачерговій сесії Харківської міськради.

«Це дозволило привести назви закладів культури у відповідність до норм чинного законодавства. Серед них – бібліотеки, музичні, хореографічні та художні школи», – зазначили у мерії.

З повним переліком перейменованих закладів можна ознайомитися за посиланням.