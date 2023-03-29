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Выпускной у летучих мышей: в Харьковском экопарке выпустили животных на волю

Общество 12:20   29.03.2023
Виктория Яковенко
Выпускной у летучих мышей: в Харьковском экопарке выпустили животных на волю

Около 1000 летучих мышей, которых зимой спасли в центре реабилитации рукокрылых в Харькове, торжественно выпустили в природу.

Это первая в этом году экозащитная акция в экопарке, сообщили в пресслужбе Харьковского экопарка.

«На этот раз летучих мышей выпускали силами сотрудников и волонтеров: без, как мы привыкли, участия многочисленных гостей, особенно – детей», — рассказали в экопарке.

Год назад, отметили в экопарке, был юбилейный десятый выпуск летучих мышей. Краснокнижных животных выпускали на свободу под канонаду обстрелов и не на территории парка.

«Так что такой выпуск – это уже шаг вперед и наше небольшое достижение», — добавили сотрудники парка.

 

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Автор: Виктория Яковенко

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    • • Дата публикации материала: 29 марта 2023 в 12:20;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 1000 летучих мышей, которых зимой спасли в Харькове, торжественно выпустили в природу.".