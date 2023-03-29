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Випускний у кажанів: у Харківському екопарку випустили тварин на волю

Суспільство 12:20   29.03.2023
Виктория Яковенко
Випускний у кажанів: у Харківському екопарку випустили тварин на волю

Близько 1000 кажанів, яких узимку врятували у центрі реабілітації рукокрилих у Харкові, урочисто випустили у природу.

Це перша у цьому році екозахисна акція в екопарку, повідомили у пресслужбі Харківського екопарку.

“Цього разу кажанів випускали силами співробітників і волонтерів: без участі численних гостей, особливо – дітей”, – розповіли в екопарку.

Рік тому, зазначили в екопарку, був ювілейний десятий випуск кажанів. Червонокнижних тварин випускали на волю під канонаду обстрілів та не на території парку.

“Так що такий випуск — це вже крок уперед і наше невелике досягнення”, – додали співробітники парку.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 29 Березня 2023 в 12:20;

    • Кореспондент Виктория Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько 1000 кажанів, яких узимку врятували у центрі реабілітації рукокрилих у Харкові, урочисто випустили у природу.".