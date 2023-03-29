Випускний у кажанів: у Харківському екопарку випустили тварин на волю
Близько 1000 кажанів, яких узимку врятували у центрі реабілітації рукокрилих у Харкові, урочисто випустили у природу.
Це перша у цьому році екозахисна акція в екопарку, повідомили у пресслужбі Харківського екопарку.
“Цього разу кажанів випускали силами співробітників і волонтерів: без участі численних гостей, особливо – дітей”, – розповіли в екопарку.
Рік тому, зазначили в екопарку, був ювілейний десятий випуск кажанів. Червонокнижних тварин випускали на волю під канонаду обстрілів та не на території парку.
“Так що такий випуск — це вже крок уперед і наше невелике досягнення”, – додали співробітники парку.
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Березня 2023 в 12:20;
Кореспондент Виктория Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько 1000 кажанів, яких узимку врятували у центрі реабілітації рукокрилих у Харкові, урочисто випустили у природу.".