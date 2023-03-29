Випускний у кажанів: у Харківському екопарку випустили тварин на волю

Близько 1000 кажанів, яких узимку врятували у центрі реабілітації рукокрилих у Харкові, урочисто випустили у природу.

Це перша у цьому році екозахисна акція в екопарку, повідомили у пресслужбі Харківського екопарку.

“Цього разу кажанів випускали силами співробітників і волонтерів: без участі численних гостей, особливо – дітей”, – розповіли в екопарку.

Рік тому, зазначили в екопарку, був ювілейний десятий випуск кажанів. Червонокнижних тварин випускали на волю під канонаду обстрілів та не на території парку.

“Так що такий випуск — це вже крок уперед і наше невелике досягнення”, – додали співробітники парку.