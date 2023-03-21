Вважався загиблим: пелікан із харківського екопарку знайшовся на Сумщині
З 56 пеліканів, які мешкали в екопарку під Харковом, пережили ворожі обстріли лише чотири. Трьох птахів раніше врятували співробітники, а четвертий знайшовся нещодавно.
Пелікану, якого вважали загиблим, вдалося врятуватись. Він прибився до людей у Лебединський громаді Сумської області, пише засновник екопарку нардеп Олександр Фельдман.
“Годували, доглядали його, а тепер знайшли нас і передали птаха. Наш відважний пелікан повернувся додому”, – написав Фельдман.
Також він пообіцяв, що довоєнну кількість пеліканів в екопарку відновлять.
Читайте також: Небезпечно для життя: харків’ян просять не ходити в екопарк цієї весни
Новини за темою:
Ви читали новину: «Вважався загиблим: пелікан із харківського екопарку знайшовся на Сумщині»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 21 Березня 2023 в 19:45;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "З 56 пеліканів, які мешкали в екопарку під Харковом, пережили ворожі обстріли лише чотири. Трьох птахів раніше врятували співробітники, а четвертий знайшовся нещодавно.".