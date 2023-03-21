Вважався загиблим: пелікан із харківського екопарку знайшовся на Сумщині

З 56 пеліканів, які мешкали в екопарку під Харковом, пережили ворожі обстріли лише чотири. Трьох птахів раніше врятували співробітники, а четвертий знайшовся нещодавно.

Пелікану, якого вважали загиблим, вдалося врятуватись. Він прибився до людей у ​​Лебединський громаді Сумської області, пише засновник екопарку нардеп Олександр Фельдман.

“Годували, доглядали його, а тепер знайшли нас і передали птаха. Наш відважний пелікан повернувся додому”, – написав Фельдман.

Також він пообіцяв, що довоєнну кількість пеліканів в екопарку відновлять.