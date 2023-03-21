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Вважався загиблим: пелікан із харківського екопарку знайшовся на Сумщині

Суспільство 19:45   21.03.2023
Олена Нагорна
Вважався загиблим: пелікан із харківського екопарку знайшовся на Сумщині

З 56 пеліканів, які мешкали в екопарку під Харковом, пережили ворожі обстріли лише чотири. Трьох птахів раніше врятували співробітники, а четвертий знайшовся нещодавно.

Пелікану, якого вважали загиблим, вдалося врятуватись. Він прибився до людей у ​​Лебединський громаді Сумської області, пише засновник екопарку нардеп Олександр Фельдман.

“Годували, доглядали його, а тепер знайшли нас і передали птаха. Наш відважний пелікан повернувся додому”, – написав Фельдман.

Також він пообіцяв, що довоєнну кількість пеліканів в екопарку відновлять.

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Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 21 Березня 2023 в 19:45;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "З 56 пеліканів, які мешкали в екопарку під Харковом, пережили ворожі обстріли лише чотири. Трьох птахів раніше врятували співробітники, а четвертий знайшовся нещодавно.".