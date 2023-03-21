Считался погибшим: пеликан из харьковского экопарка нашелся на Сумщине

Из 56 пеликанов, которые обитали в экопарке под Харьковом, пережили вражеские обстрелы только четыре. Трех птиц ранее спасли сотрудники, а четвертая нашлась недавно.

Пеликану, которого считали погибшим, удалось спастись. Он прибился к людям в Лебединской громаде Сумской области, пишет основатель экопарка нардеп Александр Фельдман.

“Кормили, ухаживали за ним, а теперь нашли нас и передали птицу. Наш отважный пеликан вернулся домой”, — написал Фельдман.

Также он пообещал, что довоенное количество пеликанов в экопарке восстановят.