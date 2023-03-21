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Считался погибшим: пеликан из харьковского экопарка нашелся на Сумщине

Общество 19:45   21.03.2023
Елена Нагорная
Считался погибшим: пеликан из харьковского экопарка нашелся на Сумщине Фото: Александр Фельдман

Из 56 пеликанов, которые обитали в экопарке под Харьковом, пережили вражеские обстрелы только четыре. Трех птиц ранее спасли сотрудники, а четвертая нашлась недавно.

Пеликану, которого считали погибшим, удалось спастись. Он прибился к людям в Лебединской громаде Сумской области, пишет основатель экопарка нардеп Александр Фельдман.

“Кормили, ухаживали за ним, а теперь нашли нас и передали птицу. Наш отважный пеликан вернулся домой”, — написал Фельдман.

Также он пообещал, что довоенное количество пеликанов в экопарке восстановят.

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Автор: Елена Нагорная

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    • • Дата публикации материала: 21 марта 2023 в 19:45;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Из 56 пеликанов, которые обитали в экопарке под Харьковом, пережили вражеские обстрелы только четыре. Трех птиц ранее спасли сотрудники, а четвертая нашлась недавно.".