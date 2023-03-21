Считался погибшим: пеликан из харьковского экопарка нашелся на Сумщине
Фото: Александр Фельдман
Из 56 пеликанов, которые обитали в экопарке под Харьковом, пережили вражеские обстрелы только четыре. Трех птиц ранее спасли сотрудники, а четвертая нашлась недавно.
Пеликану, которого считали погибшим, удалось спастись. Он прибился к людям в Лебединской громаде Сумской области, пишет основатель экопарка нардеп Александр Фельдман.
“Кормили, ухаживали за ним, а теперь нашли нас и передали птицу. Наш отважный пеликан вернулся домой”, — написал Фельдман.
Также он пообещал, что довоенное количество пеликанов в экопарке восстановят.
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- • Дата публикации материала: 21 марта 2023 в 19:45;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Из 56 пеликанов, которые обитали в экопарке под Харьковом, пережили вражеские обстрелы только четыре. Трех птиц ранее спасли сотрудники, а четвертая нашлась недавно.".