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Опасно для жизни: харьковчан просят не ходить в экопарк этой весной

Общество 20:15   16.03.2023
Елена Нагорная
Опасно для жизни: харьковчан просят не ходить в экопарк этой весной

Харьковчан и гостей города призывают не посещать этой весной экопарк, так как его территория нуждается в масштабных работах по разминированию.

Соответствующее обращение опубликовал основатель экопарка нардеп Александр Фельдман.

“Мы всегда были рады нашим многочисленным гостям, которые на протяжении многих лет открывали весенне-летний сезон в парке. Но в этом году, пожалуйста, подождите. Не подвергайте опасности свою жизнь и жизнь ваших детей. Сегодня территория экопарка нуждается в масштабных работах по разминированию”, — написал он.

Фельдман также заверил, что местная власть делает все возможное для того, чтобы как можно быстрее очистить регион от вражеских мин и снарядов, в том числе привлекая иностранные компании.

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 16 марта 2023 в 20:15;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковчан и гостей города призывают не посещать этой весной экопарк, так как его территория нуждается в масштабных работах по разминированию.".