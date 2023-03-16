Опасно для жизни: харьковчан просят не ходить в экопарк этой весной
Харьковчан и гостей города призывают не посещать этой весной экопарк, так как его территория нуждается в масштабных работах по разминированию.
Соответствующее обращение опубликовал основатель экопарка нардеп Александр Фельдман.
“Мы всегда были рады нашим многочисленным гостям, которые на протяжении многих лет открывали весенне-летний сезон в парке. Но в этом году, пожалуйста, подождите. Не подвергайте опасности свою жизнь и жизнь ваших детей. Сегодня территория экопарка нуждается в масштабных работах по разминированию”, — написал он.
Фельдман также заверил, что местная власть делает все возможное для того, чтобы как можно быстрее очистить регион от вражеских мин и снарядов, в том числе привлекая иностранные компании.
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- • Дата публикации материала: 16 марта 2023 в 20:15;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковчан и гостей города призывают не посещать этой весной экопарк, так как его территория нуждается в масштабных работах по разминированию.".