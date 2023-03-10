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Лесопарк в Харькове заминирован и закрыт для посещения — Терехов

Общество 11:26   10.03.2023
Оксана Горун
Лесопарк в Харькове заминирован и закрыт для посещения — Терехов

Мэр Харькова Игорь Терехов во время выездного заседания Комитета Верховной Рады Украины по вопросам экологической политики и природопользования заявил о заминировании Лесопарка и уничтожении 2000 деревьев, передает «Думка».

Выездное заседания комитета ВР проходит сегодня, 10 марта, в Харькове, несмотря на блэкаут. Главный вопрос, который обсуждают, — урон, нанесенный региону российским вторжением и бесконечными обстрелами. Среди прочего, пострадали леса в области и парковые зоны в Харькове.

«Мы потеряли зеленые насаждения. Объем повреждений составляет более 2 тыс. деревьев. Значительное количество из них было повреждено во время жестоких боевых действий в зоне Лесопарка, который закрыт из-за заминирования. Также зеленые насаждения были повреждены в городских парках, скверах, рекреационных зонах, объектах природно-заповедного фонда. В частности, обстрелам подвергся Центральный парк культуры и отдыха», — сказал Терехов.

Экологический ущерб, нанесенный Харькову, по предварительным подсчетам, озвученным Тереховым, достигает 200 млрд грн. В частности в городе накопилось огромное количество строительного мусора — разрушенных домов.

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Также на заседании комитета озвучили следующие данные: госэкоинспекторы насчитали 345,9 млрд грн экологического ущерба, нанесенного окружающей среде Харьковской области. В том числе — 342 млрд грн ущерба нанесено земле, 3,5 млрд грн — воздуху. В Харьковской области за год российской агрессии выгорело 1176 га лесов стоимостью 365 млн грн. Еще 164 га территории региона предстоит разминировать.

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 10 марта 2023 в 11:26;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов во время выездного заседания Комитета Верховной Рады Украины по вопросам экологической политики и природопользования заявил о заминировании Лесопарка и уничтожении 2000 деревьев, передает «Думка»".