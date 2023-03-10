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Терехов: «Надеемся, что в ближайшее время вернем Харьков к нормальной работе»

Общество 11:10   10.03.2023
Оксана Горун
Терехов: «Надеемся, что в ближайшее время вернем Харьков к нормальной работе»

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что за ночь с 9 на 10 марта энергетики смогли восстановить энергоснабжение более 60% домов, передает «Суспільне».

«За ночь нам удалось запитать где-то 60% жилых домов в Харькове, но сейчас есть определенные трудности. Наши энергетики сейчас переключаются на еще одну линию электроснабжения, поэтому надеемся, что в ближайшее время вернем Харьков к нормальной работе. У нас не работают трамваи, троллейбусы, метрополитен. Работают коммунальные автобусы», — сказал Терехов.

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Ранее начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что в Харькове без света остаются около 470 тысяч абонентов. Электричество отсутствует более суток. Прогнозов о времени полного восстановления в ХОВА не дают. Синегубов сообщил, что региону необходимо специальное оборудование.

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 10 марта 2023 в 11:10;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что за ночь с 9 на 10 марта энергетики смогли восстановить энергоснабжение более 60% домов, передает «Суспільне»".