Терехов: «Надеемся, что в ближайшее время вернем Харьков к нормальной работе»

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что за ночь с 9 на 10 марта энергетики смогли восстановить энергоснабжение более 60% домов, передает «Суспільне».

«За ночь нам удалось запитать где-то 60% жилых домов в Харькове, но сейчас есть определенные трудности. Наши энергетики сейчас переключаются на еще одну линию электроснабжения, поэтому надеемся, что в ближайшее время вернем Харьков к нормальной работе. У нас не работают трамваи, троллейбусы, метрополитен. Работают коммунальные автобусы», — сказал Терехов.

Ранее начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что в Харькове без света остаются около 470 тысяч абонентов. Электричество отсутствует более суток. Прогнозов о времени полного восстановления в ХОВА не дают. Синегубов сообщил, что региону необходимо специальное оборудование.