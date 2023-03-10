Когда в Харькове заработает электротранспорт — информация ХОВА
Сейчас трамваи, троллейбусы и метро в Харькове не ходят, подземка работает в режиме убежища.
«Электротранспорт пока не работает, — отметил в эфире нацмарафона начальник ХОВА Олег Синегубов. — У нас сейчас приоритет – это критическая инфраструктура, чтобы удержать экологическую безопасность в Харькове. Конечно, запитать многоэтажки. То есть подать напряжение к людям. И что касается медицинских учреждений и так далее, то там, конечно, у них есть все оборудование относительно резервных источников питания. Но мы также должны запитать в первую очередь эти заведения. А после этого сможем говорить о возможности возобновления функционирования электротранспорта по городу».
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Также Синегубов сообщил о том, что ситуация с полным восстановлением электричества в Харькове тяжелая. Электрики работали целые сутки. Но сейчас прогнозов, когда свет будет везде, не дают.
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- • Дата публикации материала: 10 марта 2023 в 10:11;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сейчас трамваи, троллейбусы и метро в Харькове не ходят, подземка работает в режиме убежища".