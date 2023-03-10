Коли в Харкові запрацює електротранспорт – інформація ХОВА
Наразі трамваї, тролейбуси та метро в Харкові не ходять, підземка працює в режимі укриття.
“Електротранспорт поки не працює, – зазначив в етері нацмарафону начальник ХОВА Олег Синєгубов. – У нас зараз пріоритет – це критична інфраструктура, щоб утримати екологічну безпеку в Харкові. Звичайно, заживити багатоповерхівки. Тобто подати напругу до людей. І що стосується медичних закладів тощо, то там звичайно, що вони обладнання всі мають щодо резервних джерел живлення. Але ми так само маємо заживити в першу чергу ці заклади, а після того зможемо говорити про можливість відновлення функціонування електротранспорту по місту“.
Читайте також: Електротранспорт та метро в Харкові не працюють, на рейси вийшли автобуси
Також Синєгубов повідомив про те, що ситуація з повним відновленням електрики у Харкові важка. Енергетики працювали цілодобово. Але зараз прогнозів, коли світло буде скрізь, не дають.
Новини за темою:
Ви читали новину: «Коли в Харкові запрацює електротранспорт – інформація ХОВА»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 10 Березня 2023 в 10:11;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Наразі трамваї, тролейбуси та метро в Харкові не ходять, підземка працює в режимі укриття".