Live
  • П’ятниця 10.03.2023
    • Харків
  •   +6°С
  • USD 36.57
  • EUR 38.62
    • 🟢

Коли в Харкові запрацює електротранспорт – інформація ХОВА

Суспільство 10:11   10.03.2023
Оксана Горун
Коли в Харкові запрацює електротранспорт – інформація ХОВА

Наразі трамваї, тролейбуси та метро в Харкові не ходять, підземка працює в режимі укриття.

“Електротранспорт поки не працює, – зазначив в етері нацмарафону начальник ХОВА Олег Синєгубов. – У нас зараз пріоритет – це критична інфраструктура, щоб утримати екологічну безпеку в Харкові. Звичайно, заживити багатоповерхівки. Тобто подати напругу до людей. І що стосується медичних закладів тощо, то там звичайно, що вони обладнання всі мають щодо резервних джерел живлення. Але ми так само маємо заживити в першу чергу ці заклади, а після того зможемо говорити про можливість відновлення функціонування електротранспорту по місту“.

  • Читайте також: Електротранспорт та метро в Харкові не працюють, на рейси вийшли автобуси

    • Також Синєгубов повідомив про те, що ситуація з повним відновленням електрики у Харкові важка. Енергетики працювали цілодобово. Але зараз прогнозів, коли світло буде скрізь, не дають.

    Автор: Оксана Горун

    Новини за темою:

    11:10
    Терехов: Сподіваємося, найближчим часом повернемо Харків до нормальної роботи
    10:56
    Обов’язкова евакуація: за добу з Куп’янського району вивезли 37 мешканців
    10:44
    У Харківській області діють графіки відключень світла – Укренерго
    10:32
    На Куп’янському напрямку точаться дуже жорсткі бої – Синєгубов
    10:11
    Коли в Харкові запрацює електротранспорт – інформація ХОВА

  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Коли в Харкові запрацює електротранспорт – інформація ХОВА»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 10 Березня 2023 в 10:11;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Наразі трамваї, тролейбуси та метро в Харкові не ходять, підземка працює в режимі укриття".