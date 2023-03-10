Коли в Харкові запрацює електротранспорт – інформація ХОВА

Наразі трамваї, тролейбуси та метро в Харкові не ходять, підземка працює в режимі укриття.

“Електротранспорт поки не працює, – зазначив в етері нацмарафону начальник ХОВА Олег Синєгубов. – У нас зараз пріоритет – це критична інфраструктура, щоб утримати екологічну безпеку в Харкові. Звичайно, заживити багатоповерхівки. Тобто подати напругу до людей. І що стосується медичних закладів тощо, то там звичайно, що вони обладнання всі мають щодо резервних джерел живлення. Але ми так само маємо заживити в першу чергу ці заклади, а після того зможемо говорити про можливість відновлення функціонування електротранспорту по місту“.

Також Синєгубов повідомив про те, що ситуація з повним відновленням електрики у Харкові важка. Енергетики працювали цілодобово. Але зараз прогнозів, коли світло буде скрізь, не дають.