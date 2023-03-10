Терехов: Сподіваємося, найближчим часом повернемо Харків до нормальної роботи
Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що за ніч з 9 на 10 березня енергетики змогли відновити енергопостачання понад 60% будинків, передає “Суспільне”.
“За ніч нам вдалося заживити десь 60% житлових будинків у Харкові, але зараз є певні труднощі, наші енергетики нині перемикаються на ще одну лінію електропостачання, тому маємо надію, що найближчим часом повернемо Харків до нормальної роботи. У нас не працюють трамваї, тролейбуси, метрополітен. Працюють комунальні автобуси”, – сказав Терехов.
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Раніше начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що в Харкові без світла залишаються близько 470 тисяч абонентів. Електрика відсутня понад добу. Прогнозів про час повного відновлення у ХОВА не дають. Синєгубов повідомив, що регіону необхідне спеціальне обладнання.
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- • Дата публікації матеріалу: 10 Березня 2023 в 11:10;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що за ніч з 9 на 10 березня енергетики змогли відновити енергопостачання понад 60% будинків, передає “Суспільне”".