Терехов: Сподіваємося, найближчим часом повернемо Харків до нормальної роботи

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що за ніч з 9 на 10 березня енергетики змогли відновити енергопостачання понад 60% будинків, передає “Суспільне”.

“За ніч нам вдалося заживити десь 60% житлових будинків у Харкові, але зараз є певні труднощі, наші енергетики нині перемикаються на ще одну лінію електропостачання, тому маємо надію, що найближчим часом повернемо Харків до нормальної роботи. У нас не працюють трамваї, тролейбуси, метрополітен. Працюють комунальні автобуси”, – сказав Терехов.

Раніше начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що в Харкові без світла залишаються близько 470 тисяч абонентів. Електрика відсутня понад добу. Прогнозів про час повного відновлення у ХОВА не дають. Синєгубов повідомив, що регіону необхідне спеціальне обладнання.