Лісопарк у Харкові замінований і закритий для відвідування – Терехов
Мер Харкова Ігор Терехов під час виїзного засідання Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики та природокористування заявив про замінування Лісопарку та знищення 2000 дерев, передає “Думка”.
Виїзне засідання комітету ВР відбувається сьогодні, 10 березня, у Харкові, попри блекаут. Головне питання, яке обговорюють, — збитки, що завдані регіону російським вторгненням та нескінченними обстрілами. Серед іншого, постраждали ліси в області та паркові зони в Харкові.
“Ми втратили зелені насадження. Обсяг пошкоджень складає понад 2 тис. дерев. Значна кількість з них була пошкоджена під час жорстоких бойових дій в зоні Лісопарку, який наразі закритий через замінування. Також зелені насадження були пошкоджені у міських парках, скверах, рекреаційних зонах, об’єктах природно-заповідного фонду. Зокрема, обстрілів зазнав Центральний парк культури та відпочинку”, — сказав Терехов.
Екологічні збитки, завдані Харкову, за попередніми підрахунками, озвученими Тереховим, сягають 200 млрд грн. Зокрема, в місті накопичилася величезна кількість будівельного сміття – зруйнованих будинків.
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Також на засіданні комітету озвучили такі дані: держекоінспектори нарахували 345,9 млрд грн екологічних збитків, завданих навколишньому середовищу Харківської області. У тому числі – 342 млрд грн шкоди завдано землі, 3,5 млрд грн – повітрю. На Харківщині за рік російської агресії вигоріло 1176 га лісів вартістю 365 млн грн. Ще 164 га території регіону мають розмінувати.
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- • Дата публікації матеріалу: 10 Березня 2023 в 11:26;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов під час виїзного засідання Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики та природокористування заявив про замінування Лісопарку та знищення 2000 дерев, передає “Думка”".