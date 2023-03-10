Лісопарк у Харкові замінований і закритий для відвідування – Терехов

Мер Харкова Ігор Терехов під час виїзного засідання Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики та природокористування заявив про замінування Лісопарку та знищення 2000 дерев, передає “Думка”.

Виїзне засідання комітету ВР відбувається сьогодні, 10 березня, у Харкові, попри блекаут. Головне питання, яке обговорюють, — збитки, що завдані регіону російським вторгненням та нескінченними обстрілами. Серед іншого, постраждали ліси в області та паркові зони в Харкові.

“Ми втратили зелені насадження. Обсяг пошкоджень складає понад 2 тис. дерев. Значна кількість з них була пошкоджена під час жорстоких бойових дій в зоні Лісопарку, який наразі закритий через замінування. Також зелені насадження були пошкоджені у міських парках, скверах, рекреаційних зонах, об’єктах природно-заповідного фонду. Зокрема, обстрілів зазнав Центральний парк культури та відпочинку”, — сказав Терехов.

Екологічні збитки, завдані Харкову, за попередніми підрахунками, озвученими Тереховим, сягають 200 млрд грн. Зокрема, в місті накопичилася величезна кількість будівельного сміття – зруйнованих будинків.

Також на засіданні комітету озвучили такі дані: держекоінспектори нарахували 345,9 млрд грн екологічних збитків, завданих навколишньому середовищу Харківської області. У тому числі – 342 млрд грн шкоди завдано землі, 3,5 млрд грн – повітрю. На Харківщині за рік російської агресії вигоріло 1176 га лісів вартістю 365 млн грн. Ще 164 га території регіону мають розмінувати.