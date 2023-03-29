Харківська філармонія відкривається і запрошує на квітневі концерти. Афіша

Харківська обласна філармонія вперше після повномасштабного вторгнення РФ відчиняє двері для гостей та запрошує всіх охочих насолодитися класичною музикою на квітневих концертах.

“Артисти Харківської філармонії спраглі спілкування наживо зі своїми улюбленими слухачами! На тлі жахливих подій, які переживає наша країна, ми довгий час були позбавлені радості співтворчості у Харкові та хочемо поділитися з вами своїми почуттями”, – пишуть на сайті культурної установи.

На квітень призначено три концерти:

– У суботу, 8 квітня, у програмі “Героїчний орган” прозвучать твори Йоганна Себастьяна Баха, Сезара Франка та Луї В’єрна. Початок о 16:00.

– Великодній концерт органної музики відбудеться у неділю, 16 квітня. Початок о 16:00.

– У програмі “Квітнева фантазія” у суботу, 29 квітня, прозвучать популярні пісні та

твори композиторів України та світу у виконанні провідних солістів-вокалістів та інструменталістів філармонії. Початок о 16:00.

У філармонії додають, що всі квитки, придбані до 24 лютого 2022 року, є дійсними безстроково. Їх можна обміняти на квітневі концерти чи зберегти на майбутні заходи.

“Ціна старих квитків є сумою, на яку ви можете обміняти на нові”, – уточнили в установі.

Квитки можна придбати онлайн на сайті філармонії у розділі “Афіша” або в касі за дві години до початку кожного з концертів.

Зазначимо, що 29 березня філармонію відвідав міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко.