Харьковская филармония открывается и приглашает на апрельские концерты

Харьковская областная филармония впервые после полномасштабного вторжения РФ открывает двери для гостей и приглашает всех желающих насладиться классической музыкой на апрельских концертах.

«Артисты Харьковской филармонии жаждут общения вживую со своими любимыми слушателями! На фоне ужасных событий, которые переживает наша страна, мы долгое время были лишены радости сотворчества в Харькове и хотим поделиться с вами своими чувствами», — говорится на сайте культурного учреждения.

На апрель назначены три концерта:

— В субботу, 8 апреля, в программе «Героический орган» прозвучат произведения Йоганна Себастьяна Баха, Сезара Франка и Луи Вьерна. Начало в 16:00.

— Пасхальный концерт органной музыки состоится в воскресенье, 16 апреля. Начало в 16:00.

— В программе «Апрельская фантазия» в субботу, 29 апреля, прозвучат популярные песни и

произведения композиторов Украины и мира в исполнении ведущих солистов-вокалистов и инструменталистов филармонии. Начало в 16:00.

В филармонии добавляют, что все билеты, приобретенные до 24 февраля 2022 года, являются действительными бессрочно. Их можно обменять на апрельские концерты или сохранить на будущие мероприятия.

«Цена старых билетов является суммой, на которую вы можете обменять на новые», — уточнили в учреждении.

Билеты можно приобрести онлайн на сайте филармонии в разделе «Афиша» или в кассе за два часа до начала каждого из концертов.

Отметим, что 29 марта филармонию посетил министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко.