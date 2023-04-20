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“Паралізується культурне життя”: на Харківщині заборонили масові заходи

Культура 20:32   20.04.2023
Олена Нагорна
“Паралізується культурне життя”: на Харківщині заборонили масові заходи

На засіданні Ради оборони Харківської області 28 березня ухвалили рішення про заборону масових заходів на території регіону.

Документ із зазначеною інформацією, підписаний директором департаменту культури та туризму ХОВА Едуардом Павленком, опублікував один із координаторів харківського Євромайдану, активіст Володимир Чистилін.

Як йдеться у документі, масові заходи заборонені “у приміщеннях театрів, концертних установ, філармоній, клубів, музеїв та бібліотек незалежно від форми власності, в умовах воєнного стану, та на відкритому просторі на території Харківської області з кількістю учасників та глядачів понад 50 осіб”.


Документ: Володимир Чистилін

Водночас не забороняються масові заходи в ЄрміловЦентрі, малій залі ХНАТОБу, а також у метро, ​​розповів Чистилін МГ “Об’єктив” з посиланням на інформацію директора департаменту культури та туризму ХОВА Едуарда Павленка.

“Таким чином повністю паралізується культурне життя Харкова. Все знову переходить в онлайн. Чи є для цього підстави? Навіщо це зроблено? Які наслідки матиме?” – пише активіст.

У пресслужбі ХОВА пообіцяли надати коментар департаменту культури та туризму завтра, 21 квітня.

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Нагадаємо, 19 квітня дирекція художнього музею в Харкові повідомила, що виставку робіт Віктора Ковтуна «Там, де ми є», яку відкрили раніше, закрито на вимогу влади — заради безпеки.

Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Культура, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 20 Квітня 2023 в 20:32;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "На засіданні Ради оборони Харківської області 28 березня ухвалили рішення про заборону масових заходів на території регіону.".