Live
  • Четвер 20.04.2023
    • Харків
  •   +10°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.97
    • 🟢

У Харкові закрили виставку, присвячену війні, майже одразу після відкриття

Культура 09:18   20.04.2023
Оксана Горун
У Харкові закрили виставку, присвячену війні, майже одразу після відкриття Фото: фейсбук Харківського художнього музею

Дирекція художнього музею в Харкові повідомила, що виставку робіт Віктора Ковтуна “Там, де ми є”, яку відкрили напередодні, закрито на вимогу влади – заради безпеки.

Виставка відкрилася 13 квітня й мала працювати до 21 травня. Це перша “жива” виставка, яку спробували провести в Художньому музеї від початку повномасштабного вторгнення РФ. Народний художник України Віктор Ковтун представив на виставці свої картини, переважно присвячені подіям минулого року. Проте експозицію довелося оперативно закрити.

“На виконання Протоколу № 3 засідання Ради оборони Харківської області від 28.03.2023 та листа № 05-24/508 від 18.04.2023 Департаменту культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації про заборону масових заходів в приміщеннях театрів, концертних установ, філармоній, клубів, музеїв та бібліотек незалежно від форми власності в умовах воєнного стану, музей зачиняє виставку творів В. Ковтуна “Там, де ми є”, – повідомили на сторінці Харківського художнього музею у фейсбуці.

Читайте також: Дітей-художників із Харкова, які намалювали війну, показали по ТБ у Японії

Дирекція наголосила, що “музей забезпечує виконання вимог влади та дотримання правил безпеки”.

Тож зараз картини Віктора Ковтуна можна побачити лише на фото із залів музею.

Виставка Ковтуна у Харківському художньому музеї 4
Фото: фейсбук Харківського художнього музею
Виставка Ковтуна у Харківському художньому музеї 7
Фото: фейсбук Харківського художнього музею
Виставка Ковтуна у Харківському художньому музеї 5
Фото: фейсбук Харківського художнього музею
Виставка Ковтуна у Харківському художньому музеї 3
Фото: фейсбук Харківського художнього музею
Виставка Ковтуна у Харківському художньому музеї 2
Фото: фейсбук Харківського художнього музею
Виставка Ковтуна у Харківському художньому музеї
Фото: фейсбук Харківського художнього музею
Автор: Оксана Горун

Новини за темою:

17:01
На Харківщині реставрують старовинне Євангеліє, яке врятували під час окупації
14:50
У Харкові на Великдень закрили всі кладовища
19:22
Дітей-художників із Харкова, які намалювали війну, показали по ТБ у Японії
14:21
Понад 750 кладовищ закрили на Харківщині. ХОВА опублікувала список
11:54
У Харкові закрили для відвідування ще два кладовища

  • Категорії: Культура, Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «У Харкові закрили виставку, присвячену війні, майже одразу після відкриття»; з категорії Культура на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 20 Квітня 2023 в 09:18;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Дирекція художнього музею в Харкові повідомила, що виставку робіт Віктора Ковтуна “Там, де ми є”, яку відкрили напередодні, закрито на вимогу влади – заради безпеки".