У Харкові закрили виставку, присвячену війні, майже одразу після відкриття
Дирекція художнього музею в Харкові повідомила, що виставку робіт Віктора Ковтуна “Там, де ми є”, яку відкрили напередодні, закрито на вимогу влади – заради безпеки.
Виставка відкрилася 13 квітня й мала працювати до 21 травня. Це перша “жива” виставка, яку спробували провести в Художньому музеї від початку повномасштабного вторгнення РФ. Народний художник України Віктор Ковтун представив на виставці свої картини, переважно присвячені подіям минулого року. Проте експозицію довелося оперативно закрити.
“На виконання Протоколу № 3 засідання Ради оборони Харківської області від 28.03.2023 та листа № 05-24/508 від 18.04.2023 Департаменту культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації про заборону масових заходів в приміщеннях театрів, концертних установ, філармоній, клубів, музеїв та бібліотек незалежно від форми власності в умовах воєнного стану, музей зачиняє виставку творів В. Ковтуна “Там, де ми є”, – повідомили на сторінці Харківського художнього музею у фейсбуці.
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Дирекція наголосила, що “музей забезпечує виконання вимог влади та дотримання правил безпеки”.
Тож зараз картини Віктора Ковтуна можна побачити лише на фото із залів музею.
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- • Дата публікації матеріалу: 20 Квітня 2023 в 09:18;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Дирекція художнього музею в Харкові повідомила, що виставку робіт Віктора Ковтуна “Там, де ми є”, яку відкрили напередодні, закрито на вимогу влади – заради безпеки".