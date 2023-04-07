Дітей-художників із Харкова, які намалювали війну, показали по ТБ у Японії

Як склалися долі юних художників із Харкова та інших міст України, чиї роботи експонувалися в Японії, розповіли в сюжеті на NHK World-Japan.

Малюнки українських дітей-художників раніше, до роковин повномасштабного вторгнення РФ, зібрав на виставці в підземній галереї Центру безперервного навчання у місті Камакура письменник та поціновувач дитячого мистецтва Осаму Асано. Серед авторів виставки було чимало дітей із прифронтового Харкова. Серед них – Євгенія Литвиненко, авторка картини “Людина майбутнього”.

У березні 2022 року, у розпал найжорстокіших обстрілів та бомбардувань, дівчинку вивезли з Харкова до будинку друзів родини в іншому місті. Саме там вона створила “Людину майбутнього” і розповіла про неї вперше японським журналістам.

“Ця картина називається “Людина майбутнього”. У неї тут ось ці кістки, вони залізні. І в майбутньому люди будуть мати залізні кістки, і ще в майбутньому люди житимуть тисячі років”, — заявила Євгенія.

Нині вона вже вдома, у Харкові. Але зізнається: малювати почала рідше.

“Раніше, коли я була маленька, я багато малювала, а зараз я вже якось перестала малювати. Я тільки на уроках малюю”, – поділилася вона.

Нещодавні картини Євгенії – знаменитий пес Патрон та український військовий, який захищає країну.

Продовжує малювати війну, але вже за кордоном, ще один харківський талант – Георгій Бастанжіян.

З мамою та бабусею з дідусем він живе в Німеччині. Батько хлопця лишився в Україні. Докладно розповідати про суть своїх картин журналістам харків’янин не став. Допомогла мати Анна Симкіна. Вона прокоментувала одну з останніх робіт Георгія, яку митець спочатку назвав “Скоро в Росії”.

“Він сказав, що це може відбуватися в Росії. А згодом він мені сказав, що там теж можуть гинути діти, а він цього не хоче”, – поділилася Ганна.

Саме тому на картині посеред хаосу, вибухів, вогню та крові стоїть фігурка з плакатом “Stop”.