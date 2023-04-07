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Детей-художников из Харькова, нарисовавших войну, показали по ТВ в Японии

Культура 19:22   07.04.2023
Оксана Горун
Детей-художников из Харькова, нарисовавших войну, показали по ТВ в Японии Фото: ayakart facebook

Как сложились судьбы юных художников из Харькова и других городов Украины, чьи работы экспонировались в Японии, рассказали в сюжете на NHK World-Japan.

Рисунки украинских детей-художников ранее, к годовщине полномасштабного вторжения РФ, собрал на выставке в подземной галерее Центра непрерывного обучения в городе Камакура писатель и ценитель детского искусства Осаму Асано. Среди авторов выставки было немало детей из прифронтового Харькова. Среди них — Евгения Литвиненко, автор картины «Человек будущего».

В марте 2022 года, в разгар самых жестоких обстрелов и бомбардировок, девочку вывезли из Харькова в дом друзей семьи в другом городе. Именно там она создала «Человека будущего» и рассказала о нем первый раз японским журналистам.

«Эта картина называется «Человек будущего». У него здесь вот эти кости, они железные. И в будущем у людей будут железные кости, и еще в будущем люди будут жить тысячи лет», — заявила Евгения.

Сейчас она уже дома, в Харькове. Но признается: рисовать стала реже.

«Раньше, когда я была маленькая, я много рисовала, а сейчас я как-то уже перестала рисовать. Я только на уроках рисую», — поделилась она.

Недавние картины Евгении — знаменитый пес Патрон и украинский военный, защищающий страну.

Продолжает рисовать войну, но уже за границей, еще один харьковский талант — Георгий Бастанжиян.

С мамой и бабушкой с дедушкой, он живет в Германии. Отец мальчика остался в Украине. Подробно рассказывать о сути своих картин журналистам харьковчанин не стал. Помогла мама Анна Сымкина. Она прокомментировала одну из последних работ Георгия, которую художник изначально назвал «Скоро в России».

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Скоро в России - картина Георгия Бастанжияна
Фото: картина Георгия Бастанжияна

«Он сказал, что это может происходить в России. А спустя время, он мне сказал, что там тоже могут гибнуть дети, а он этого не хочет», — поделилась Анна.

Именно поэтому на картине посреди хаоса, взрывов, огня и крови стоит фигурка с плакатом «Stop».

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Культура, Мир, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 7 апреля 2023 в 19:22;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Как сложились судьбы юных художников из Харькова и других городов Украины, чьи работы экспонировались в Японии, рассказали в сюжете на NHK World-Japan".