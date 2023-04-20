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В Харькове закрыли выставку, посвященную войне, почти сразу после открытия

Культура 09:18   20.04.2023
Оксана Горун
В Харькове закрыли выставку, посвященную войне, почти сразу после открытия Фото: facebook Харьковского художественного музея

Дирекция художественного музея в Харькове сообщила, что выставка работ Виктора Ковтуна «Там, где мы есть», которую открыли накануне, закрыта по требованию властей — ради безопасности.

Выставка открылась 13 апреля и должна была работать до 21 мая. Это первая «живая» выставка, которую попытались провести в Художественном музее с начала полномасштабного вторжения РФ. Народный художник Украины Виктор Ковтун представил на выставке свои картины, в основном — посвященные событиям минувшего года. Однако экспозицию пришлось оперативно закрыть.

«В исполнение протокола № 3 заседания Совета обороны Харьковской области от 28.03.2023 и письма № 05-24/508 от 18.04.2023 Департамента культуры и туризма Харьковской облгосадминистрации о запрете массовых мероприятий в помещениях театров, концертных учреждений, филармоний, клубов библиотек независимо от формы собственности в условиях военного положения, музей закрывает выставку произведений В. Ковтуна «Там, где мы есть», — сообщили на странице Харьковского художественного музея в facebook.

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Дирекция подчеркнула, что «музей обеспечивает выполнение требований власти и соблюдение правил безопасности».

Так что сейчас картины Виктора Ковтуна можно увидеть только на фото из залов музея.

Выставка Ковтуна в Харьковском художественном музее 4
Фото: facebook Харьковского художественного музея
Выставка Ковтуна в Харьковском художественном музее 7
Фото: facebook Харьковского художественного музея
Выставка Ковтуна в Харьковском художественном музее 5
Фото: facebook Харьковского художественного музея
Выставка Ковтуна в Харьковском художественном музее 3
Фото: facebook Харьковского художественного музея
Выставка Ковтуна в Харьковском художественном музее 2
Фото: facebook Харьковского художественного музея
Выставка Ковтуна в Харьковском художественном музее
Фото: facebook Харьковского художественного музея

 

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Культура, Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 20 апреля 2023 в 09:18;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Дирекция художественного музея в Харькове сообщила, что выставка работ Виктора Ковтуна «Там, где мы есть», которую открыли накануне, закрыта по требованию властей — ради безопасности".