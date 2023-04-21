Метро, «ЄрміловЦентр», ХНАТОБ: де можна проводити масові заходи – ХОВА

У Харківській обласній військовій адміністрації прокоментували заборону на масові заходи. У ХОВА затвердили список місць, в яких рекомендують проводити такі заходи.

16 об’єктів Харківщини потрапили до цього списку. Зокрема, у Харкові туди ввійшли всього три місця — метрополітен, «ЄрміловЦентр», мала зала ХНАТОБу. Таке рішення ухвалили під час засідання Ради оборони Харківської області 28 березня.

«Було визначено спеціально відведені місця для проведення масових заходів задля безпеки наших громадян. Адже, на жаль, в усій Харківській області є велика загроза ракетних обстрілів. Якщо проводяться певні вистави, концерти або виставки люди мають бути спокійні за свою безпеку. Тому заклади можуть облаштовувати власні підвали за визначеними державними будівельними нормами», – розповіла заступниця голови ХОВА Віта Ковальська.

Крім визначеного списку, заходи можна проводити у місцях, які відповідають нормам ДБН. Зокрема, зовнішні огороджувальні конструкції повинні витримувати навантаження від вибуху та вибухової хвилі згідно з одним із чотирьох класів захисних споруд.

У ХОВА підкреслили, також на території Харківщини заборонено проводити масові заходи на відкритому просторі з кількістю учасників та глядачів понад 50 осіб. Проте, це не стосується проведення поховальних ритуалів та заходів, пов’язаних з вшануванням загиблих у боротьбі за незалежність України.