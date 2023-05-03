Будут спектакли на улице. Харьковский театр кукол отреагировал на запрет
Харьковский кукольный театр им. В.Афанасьева пригласил зрителей посмотреть представления во внутреннем дворе театра.
Харьковский кукольный театр им. В.Афанасьева отреагировал на запрет массовых мероприятий, действующих на Харьковщине, и пригласил зрителей на представления на улице.
«Уважаемые зрители! В связи с распоряжением ХОВА мы будем играть спектакли не на сцене, а на улице – во внутреннем дворе театра! Обратите внимание на то, что в репертуаре произошли некоторые изменения. Приходите! Мы очень вас ждем!» — говорится в обращении.
Напомним, решение о запрете массовых мероприятий приняли на заседании Совета обороны Харьковской области 28 марта. Как говорится в документе, массовые мероприятия запрещены «в помещениях театров, концертных учреждений, филармоний, клубов, музеев и библиотек независимо от формы собственности, в условиях военного положения, и на открытом пространстве на территории Харьковской области с количеством участников и зрителей более 50 человек». Как позже объяснили в ХОВА, в список разрешенных мест включили 16 объектов Харьковщины, в Харькове их всего три: метрополитен, ЕрмиловЦентр и малый зал ХНАТОБа.
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- • Дата публикации материала: 3 мая 2023 в 18:44;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковский кукольный театр им. В.Афанасьева пригласил зрителей посмотреть представления во внутреннем дворе театра.".