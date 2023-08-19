В Харькове из-за ракетного удара по Чернигову перенесли акцию актеров

В Харькове актеры театра им. Шевченко решили перенести акцию «(Не) открытие театрального сезона», которая планировалась на 14:00 19 августа.

«В связи с очередным военным преступлением россии — вражеским ракетным ударом по центру Чернигова, когда погибли люди, пострадали здания театра, политехники и другие, актеры театра им. Шевченко сообщают, что запланированная на сегодня акция переносится. О дате и времени проведения акции сообщим дополнительно!» — сообщил актер Кирилл Лукаш.

Ракетный удар по центру Чернигова армия РФ нанесла днем 19 августа. Ракета ударила в здание местного драмтеатра. На 13:00 ГСЧС сообщила о 42 пострадавших и пяти погибших. Травмированы 37 человек, среди которых 11 детей.

Акцию «(Не) открытие театрального сезона» планировали провести перед центральным входом в здание театра им. Шевченко. Так актеры хотели привлечь внимание к ситуации, которая сложилась вокруг театров в Харькове. Акцию анонсировал в соцсетях главный режиссер театра им. Шевченко Степан Пасечник.

«19 августа 2023 года мы должны были открыть 102-й театральный сезон. И не откроем… Ибо понимания важности этого нет у тех, кто принимает решения. Играть или не играть – сегодня это не только наш вопрос. Мы вынуждены ждать разрешения. Снова ждать, так как ждали уже в марте, апреле, мае, июне, июле… Думали, что дождемся в августе… Возмущает исключительность для Харькова? Почему театры в Херсоне, Запорожье, Чернигове, Сумах (таких же прифронтовых) играют – и это проявление силы Украины, силы нашего духа. А у нас, своими руками, делается то, о чем мечтает враг — испугать, продемонстрировать несостоятельность, чтобы все заткнули рты, чтобы культура не говорила. Создается впечатление, что вопрос не в заботе о безопасности, на что ссылаются представители власти. Гарантирована ли безопасность в тех городах, которые выше указаны?! Почему в Харькове эта исключительность?! Мы ведь помним отношение к театрам в Харькове в «условно» мирное время. Нужно вспоминать «Айна, где мои 16 с половиной тысяч»? Надо говорить о постоянном сокращении финансирования харьковских театров? Надо ли говорить, что для харьковской власти всех времен театры – это «чемодан без ручки»?! Поэтому завтра будет (НЕ) ОТКРЫТИЕ СЕЗОНА!» — написал Пасечник.

Напомним, в Харькове театры не получили разрешений на работу, так как их здания не отвечают требованиям безопасности.